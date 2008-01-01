Эксперименты в спектакле «Лаборатория доктора Чехова»

Новости Культура | 6 мая 2019 | 20:32

Пресс-фото Пресс-фото

24 мая в 18:30 в Даугавпилсском театре состоится премьера спектакля «Лаборатория доктора Чехова». Это первая совместная работа режиссеров Олега Шапошникова и Аллы Коровкиной. Спектакль будет билингвальным – на латышском и русском языках.

Вклад Чехова в драматургию очень ценен и не подлежит сомнению, но на сей раз творческая команда Даугавпилсского театра решила обратиться к его коротким рассказам, в которых автор мастерски использует острые сатирические приемы, описывая повседневную жизнь простых людей. Творческая команда убеждена, что Чехов, будучи не только талантливым сатириком, но и врачом по призванию и профессии, умел диагностировать характерные свойства человеческой природы, не подчиняющиеся потоку времени; с другой стороны, он видел в повседневной жизни людей неисчерпаемый источник юмористических ситуаций.

В процессе создания спектакля творческая команда экспериментировала, чтобы более глубоко исследовать закодированные грани человеческой природы в рассказах Чехова. Эксперименты ожидаются и во время показа спектакля, о чем рассказал режиссер Олег Шапошников:

«Чтобы в полной мере постичь особенности современного искусства, зрителей лишат возможности удобно устроиться в своих стандартных креслах напротив традиционной сцены. Игровая площадка будет находиться вокруг зрителя, зрительские места станут подвижными, что позволит взглянуть на всё происходящее в амплитуде 360 градусов».

В постановке использованы такие рассказы Антона Чехова, как «Хористка», «Враги», «Злоумышленник», «Невеста», «Анюта» и многие другие, выбранные актерами, занятыми в спектакле.

Перед зрительским консилиумом драматические миниатюры исполнят актеры Лига Иванова, Инесе Ивулане-Межале, Майя Корклиша, Елена Нетёсина, Ольга Максимова, Вадим Богданов, Михаил Абрамов, Николай Гедзюн, Мирослав Блакунов, Марис Бока, Марк Шелутко, Занда Манкопа. Сценограф и художник по костюмам Инга Бермака Апиаха, художник по свету - Сергей Васильев.

Премьера – 24 мая в 18:30, ближайшие спектакли 25 мая в 15:00 и 18:00. Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.



Даугавпилсский театр