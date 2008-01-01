Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 мая

Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно кому-то даже придется отказать, в противном случае вы и вовсе выбьетесь из сил.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
5 .. 7 C
День
11 .. 13 C
Вечер
8 .. 10 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. В Даугавпилсской крепости «поселились» герои 1812 года {1}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Г. Ванага отстранена от руководства Молодежным отделом

5. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

6. В Даугавпилсе стартовал новый туристический сезон

7. Зато нас по головке погладят! {242}

8. Участники Большой Толоки в Даугавпилсе собрали более 24 тонн мусора

9. 5 мая вход в Музей шмаковки по особой цене

10. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Спорт | 5 мая 2019 | 20:28

Даугавпилсские спортсмены отлично выступили на чемпионате Литвы по тхэквондо

"Джитай"

В Вильнюсе прошел международный турнир по тхэквондо “Открытый чемпионат Литвы 2019”, в котором приняли участие более 200 спортсменов из пяти стран. Даугавпилс поставляла команда клуба «ЛТЦ ДЖИТАЙ» под руководством старшего тренера Бориса Иванова.

Соревнования проходили во всех возрастных категориях. Даугавпилсская команда привезла домой богатый урожай медалей: 3 золотые, 8 серебряные и 8 бронзовые.

Результат выступления даугавпилсской команды:
1 место - Пизане Ксения, Янковский Алексей,Богданов Дзинтар,

2 место - Ефимова Надежда, Калмашников Артем, Королёва Анастасия, Ларионов Олег, Рыбкина Александра, Улме Дейна, Вилкова Мирослава, Лапковский Тимур,

3 место - Шаповал Эдвин, Станкевич Эдвин, Гришкьян Антон, Белявский Артур, Спайч Эмилия, Чупров Георгий, Докторов Артём, Лещук Максимилиан.
 

"Джитай"

Добавить комментарий

 