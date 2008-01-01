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Новости Спорт | 5 мая 2019 | 20:28
Даугавпилсские спортсмены отлично выступили на чемпионате Литвы по тхэквондо
В Вильнюсе прошел международный турнир по тхэквондо “Открытый чемпионат Литвы 2019”, в котором приняли участие более 200 спортсменов из пяти стран. Даугавпилс поставляла команда клуба «ЛТЦ ДЖИТАЙ» под руководством старшего тренера Бориса Иванова.
Соревнования проходили во всех возрастных категориях. Даугавпилсская команда привезла домой богатый урожай медалей: 3 золотые, 8 серебряные и 8 бронзовые.
Результат выступления даугавпилсской команды:
1 место - Пизане Ксения, Янковский Алексей,Богданов Дзинтар,
2 место - Ефимова Надежда, Калмашников Артем, Королёва Анастасия, Ларионов Олег, Рыбкина Александра, Улме Дейна, Вилкова Мирослава, Лапковский Тимур,
3 место - Шаповал Эдвин, Станкевич Эдвин, Гришкьян Антон, Белявский Артур, Спайч Эмилия, Чупров Георгий, Докторов Артём, Лещук Максимилиан.
"Джитай"
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