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Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.
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Новости Экономика | 6 мая 2019 | 20:22
Фестиваль возможностей бизнеса и карьеры
Хочешь изменить свою жизнь, ищешь новых ощущений и знаний или же думаешь, как с толком провести день, - приходи 10 и 11 мая в Даугавпилсский Олимпийский центр, где пройдет Фестиваль возможностей бизнеса и карьеры «Дни предпринимателей в Латгалии 2019».
Ежегодные Дни предпринимателей традиционное и ожидаемое мероприятие, так как одновременно объединяет как предпринимателей региона, так и представителей края, учебные заведения, школьников, а также жителей города, стремящихся черпать информацию о последних тенденциях, на что в повседневной суматохе современного мира совершенно нет времени. Таким образом у посетителей есть уникальная возможность узнать о вакансиях и о востребованных профессиях на предприятиях, а также о возможностях овладения ими. В свою очередь предприятия смогут ознакомиться как с нынешними соискателями работы, так и школьниками, и студентами – будущими претендентами, для которых важно знать какие требования будет предъявлять им работодатель в будущем, уже сегодня.
В этом году организаторы мероприятия Торгово- промышленная палата Латвии (ТППЛ) и Даугавпилсская городская дума особенно позаботились о интересном и насыщенном содержании мероприятия для посетителей и участников.
Дни фестиваля по тематике и целевой аудитории будут поделены на 2 части, где первый день посвящен бизнесу, школьникам и соискателям новых возможностей карьерного роста. В свою очередь второй день больше ориентирован на интересы посетителей широкой публики, предлагая различные культурные, модные, развлекательные, шоу активности.
10 мая состоится торжественное открытие мероприятия с участием глав ТППЛ и Даугавпилсской городской думы. После последует Бизнес форум, с главной темой «Иновации 2.0» : https://www.mitto.me/uznemeju-dienas-latgale-2019/programma. Параллельно пройдут мероприятия для школьной молодежи, такие как «Как быть востребованным в условиях современного рынка труда» и «Чаепитие с предпринимателями», а также «Марафон знаний».
11 мая, во время второго дня фестиваля, в культурной и развлекательной программе будут участвовать разные Даугавпилсские и региональные коллективы, пройдет показ мод и демонстрация коллекции одежды, творческий мастер класс по кондитерскому искусству декорировании тортов, творческие мастерские для детей и демонстрация техники нового поколения.
Во время фестиваля пройдет выставка образования и выставка школьных учебных предприятий, ярмарка производителей и ремесленников с особо привлекательными скидками для посетителей.
Обратите внимание, что пройдет большая лотерея для всех посетителей - возможность участвовать в РОЗЫГРЫШЕ СПЕЦПРИЗОВ. Вход СВОБОДНЫЙ. ПРИЙДИ! УЗНАЙ! ИСЛЕДУЙ!
Партнеры по сотрудничеству “Дни предпринимателей в Латгалии 2019” : Латгальский регион планирования и банк Citadele. Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/1020076598186724/?active_tab=discussion
10 мая 10:00 – 18:00
Сцена
11:00 Открытие
Детская вокальная студия Центра латышсской культуры "Pērlītes"
12:00 Бизнес форум:
Возможности и проблемы Латвийской экономики 2019
Роль инноваций в развитии бизнеса
Хорошие примеры практик Даугавпилсских иновационных предприятий
Инновации – возможность меняться и думать по-другому
Что такое инновации малого-среднего бизнеса и 3 практических способа, как достичь инноваций малого-среднего бизнеса уже в этом году
Наличие и значение современных технологических процессов
15:00 Дискуссия экспертов
Финансовый триумф
Эра молодых умов
Семинарный зал:
10:00 Чаепитие с предпринимателями. Иди и делай.
11:30 Как быть востребованным в условиях современного рынка труда.
13:00 Как быть востребованным в условиях современного рынка труда.
15:00 Чаепитие с предпринимателями. Иди и делай.
11 мая 10:00 – 17:00
Сцена
10:00 Даугавпилсский филиал музыкальной школы YAMAHA
10:30 Медумская основная школа Театр Марионеток
10:50 Детско- юношеский центр образования по интересам „SAULES STARIŅI” Театр танца
11:00 Фольклорный ансамбль "Dzīsme” и "Dzīsmeite"
11:30 Коллектив детского танца "Pienupīte"
12:00 Вокальный ансамбль "Retro"
12:30 Фольклорный ансамбль Лудзенского народного дома “Dzeipori”
13:00 награждение участников выставки“Дни предпринимателей Латгалии 2019”
13:30 PIKC “DDMV “Saules skola” показ мод
14:00 Духовой оркестр "Daugava" и вокальная студия джаза
15:00 Розыгрыш специальных призов
15:30 Не традиционный показ мод воспитанников Шпогской и Прейльской Музыкально-художественных школ “Предмет. Вещь. Дело.”
16:00 Stoptime dance studio
Во время мероприятия пройдет:
Выставка предпринимателей, учебных заведений и школьных учебных предприятий
Ярмарка производителей и ремесленников
“Марафон знаний” от Даугавпилсского информационного центра „Europe Direct”
и Детко- юнешеские творчесские мастерские:
• Детско– юношеский центр образования “Saules stariņi”
• Детский клуб “Čuča - Čača”
Лотереи и конкурсы с ценными подарками
Демонстрация техники нового поколения
Особенно привлекательные цены для посетителей выставки
Торгово- промышленная палата Латвии
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