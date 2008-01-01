Новости Экономика | 6 мая 2019 | 20:22

Хочешь изменить свою жизнь, ищешь новых ощущений и знаний или же думаешь, как с толком провести день, - приходи 10 и 11 мая в Даугавпилсский Олимпийский центр, где пройдет Фестиваль возможностей бизнеса и карьеры «Дни предпринимателей в Латгалии 2019».

Ежегодные Дни предпринимателей традиционное и ожидаемое мероприятие, так как одновременно объединяет как предпринимателей региона, так и представителей края, учебные заведения, школьников, а также жителей города, стремящихся черпать информацию о последних тенденциях, на что в повседневной суматохе современного мира совершенно нет времени. Таким образом у посетителей есть уникальная возможность узнать о вакансиях и о востребованных профессиях на предприятиях, а также о возможностях овладения ими. В свою очередь предприятия смогут ознакомиться как с нынешними соискателями работы, так и школьниками, и студентами – будущими претендентами, для которых важно знать какие требования будет предъявлять им работодатель в будущем, уже сегодня.

В этом году организаторы мероприятия Торгово- промышленная палата Латвии (ТППЛ) и Даугавпилсская городская дума особенно позаботились о интересном и насыщенном содержании мероприятия для посетителей и участников.

Дни фестиваля по тематике и целевой аудитории будут поделены на 2 части, где первый день посвящен бизнесу, школьникам и соискателям новых возможностей карьерного роста. В свою очередь второй день больше ориентирован на интересы посетителей широкой публики, предлагая различные культурные, модные, развлекательные, шоу активности.

10 мая состоится торжественное открытие мероприятия с участием глав ТППЛ и Даугавпилсской городской думы. После последует Бизнес форум, с главной темой «Иновации 2.0» : https://www.mitto.me/uznemeju-dienas-latgale-2019/programma. Параллельно пройдут мероприятия для школьной молодежи, такие как «Как быть востребованным в условиях современного рынка труда» и «Чаепитие с предпринимателями», а также «Марафон знаний».

11 мая, во время второго дня фестиваля, в культурной и развлекательной программе будут участвовать разные Даугавпилсские и региональные коллективы, пройдет показ мод и демонстрация коллекции одежды, творческий мастер класс по кондитерскому искусству декорировании тортов, творческие мастерские для детей и демонстрация техники нового поколения.

Во время фестиваля пройдет выставка образования и выставка школьных учебных предприятий, ярмарка производителей и ремесленников с особо привлекательными скидками для посетителей.

Обратите внимание, что пройдет большая лотерея для всех посетителей - возможность участвовать в РОЗЫГРЫШЕ СПЕЦПРИЗОВ. Вход СВОБОДНЫЙ. ПРИЙДИ! УЗНАЙ! ИСЛЕДУЙ!

Партнеры по сотрудничеству “Дни предпринимателей в Латгалии 2019” : Латгальский регион планирования и банк Citadele. Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/1020076598186724/?active_tab=discussion



10 мая 10:00 – 18:00

Сцена

11:00 Открытие

Детская вокальная студия Центра латышсской культуры "Pērlītes"

12:00 Бизнес форум:

 Возможности и проблемы Латвийской экономики 2019

 Роль инноваций в развитии бизнеса

 Хорошие примеры практик Даугавпилсских иновационных предприятий

 Инновации – возможность меняться и думать по-другому

 Что такое инновации малого-среднего бизнеса и 3 практических способа, как достичь инноваций малого-среднего бизнеса уже в этом году

 Наличие и значение современных технологических процессов

15:00 Дискуссия экспертов

 Финансовый триумф

 Эра молодых умов

Семинарный зал:

10:00 Чаепитие с предпринимателями. Иди и делай.

11:30 Как быть востребованным в условиях современного рынка труда.

13:00 Как быть востребованным в условиях современного рынка труда.

15:00 Чаепитие с предпринимателями. Иди и делай.

11 мая 10:00 – 17:00

Сцена

10:00 Даугавпилсский филиал музыкальной школы YAMAHA

10:30 Медумская основная школа Театр Марионеток

10:50 Детско- юношеский центр образования по интересам „SAULES STARIŅI” Театр танца

11:00 Фольклорный ансамбль "Dzīsme” и "Dzīsmeite"

11:30 Коллектив детского танца "Pienupīte"

12:00 Вокальный ансамбль "Retro"

12:30 Фольклорный ансамбль Лудзенского народного дома “Dzeipori”

13:00 награждение участников выставки“Дни предпринимателей Латгалии 2019”

13:30 PIKC “DDMV “Saules skola” показ мод

14:00 Духовой оркестр "Daugava" и вокальная студия джаза

15:00 Розыгрыш специальных призов

15:30 Не традиционный показ мод воспитанников Шпогской и Прейльской Музыкально-художественных школ “Предмет. Вещь. Дело.”

16:00 Stoptime dance studio

Во время мероприятия пройдет:

Выставка предпринимателей, учебных заведений и школьных учебных предприятий

Ярмарка производителей и ремесленников

“Марафон знаний” от Даугавпилсского информационного центра „Europe Direct”

и Детко- юнешеские творчесские мастерские:

• Детско– юношеский центр образования “Saules stariņi”

• Детский клуб “Čuča - Čača”

Лотереи и конкурсы с ценными подарками

Демонстрация техники нового поколения

Особенно привлекательные цены для посетителей выставки



Торгово- промышленная палата Латвии