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Новости В мире | 6 мая 2019 | 20:06

На "Славянский базар" - без виз!

Распоряжением Президента Республики Беларусь с 1 по 20 июля 2019 г. установлен безвизовый въезд в Республику Беларусь для иностранных участников фестиваля «Славянский базар», а также зрителей, из числа иностранных граждан, имеющих билеты на мероприятия фестиваля, - сообщает в пресс-релизе Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе.

При пересечении границы через международные пункты пропуска необходимо при себе иметь:

Паспорт (или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу, сроком действия не менее 3 месяцев, считая от дня поездки);
Билет (если ребенку не предусмотрен входной билет, ждем Вас в Генеральном консульстве для оформления бесплатной визы);
Страховку (медицинское страхование, действительное в Беларуси);
Деньги (около 11 € на каждый день пребывания).

Обращаем внимание гостей Латвии, что безвизовый въезд установлен для иностранных граждан, являющихся гражданами государств согласно Указу Президента Беларуси от 9 января 2017 г. №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».
 

Пресс-релиз

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