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Новости В мире | 6 мая 2019 | 19:25

У герцогини Сассекской Меган и принца Гарри родился сын

Пресс-фото

У герцогини Сассекской Меган и принца Гарри родился сын, сообщил Букингемский дворец. Новорожденный станет седьмым в очереди на престол.

Для королевы Елизаветы II первенец Меган Маркл и принца Гарри — восьмой правнук. Герцог и герцогиня Сассекские, как сообщалось, решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

О беременности Меган было объявлено 15 октября прошлого года — спустя почти четыре месяца после свадьбы — во время визита герцога и герцогини Сассекских в Австралию.

Вскоре после этого герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разгрузить расписание беременной Меган в ходе заграничного турне и уменьшить количество мероприятий, в которых она принимает участие, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Кроме того, в преддверии рождения ребенка Гарри и Меган перехали из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Последний раз герцогиня Сассекская появлялась на официальном мероприятии 19 марта, когда она вместе с супругом почтила память жертв нападений на мечети в Крайстчерче.

У старшего брата Гарри принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт трое детей — пятилетний принц Джордж, принцесса Шарлотта, которой исполнилось четыре, и принц Луи, родившийся в апреле прошлого года.

Delfi

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