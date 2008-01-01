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Новости Общество | 6 мая 2019 | 18:41
Повышение налога в Даугавпилсе уменьшило количество недвижимости, где никто не задекларирован
В этом году с увеличением ставки налога на недвижимость (НН) для объектов, где никто не задекларирован, количество такой недвижимости в городе уменьшилось, сообщила агентству LЕТА представитель департамента управления собственностью Даугавпилсской думы Татьяна Зинкевич.
По данным самоуправления, перед принятием правил о повышении ставки НН в городе было 7000 объектов недвижимости, где никто не задекларирован, а сейчас их количество сократилось примерно до 4500. Также повысились поступления налога.
Согласно бюджету Даугавпилсской думы, в 2019 году самоуправление в виде налога на недвижимость планирует собрать 2,87 млн евро. Выполнение плана этих поступлений в марте составило 57%.
С 2019 года ставка НН на недвижимость, где никто не задекларирован, составляет в Даугавпилсе 1,5% от кадастровой стоимости, тогда как для большинства объектов — от 0,2% до 0,6%.
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