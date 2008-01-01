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Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
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Новости Латвия | 6 мая 2019 | 18:32
Заморозки в Латвии продлятся до четверга, возможны дожди
Во вторник и среду в Латвии сохранится холодная погода, а в четверг во второй половине потеплеет до +18 градусов, прогнозировали синоптики.
До четверга местами ожидаются заморозки, но уже не столь суровые, как в предыдущие ночи. Местами возможны дожди.
Возможно, в пятницу в Латвию придет зона осадков, дожди, в том числе грозовые, возможны и в последующие дни. На солнце воздух прогреется выше +20 градусов.
Прогнозы на середину и вторую половину мая пока разные, от летнего тепла до возвращения заморозков, однако осадков по-прежнему будет недостаточно.
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