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Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
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Новости Происшествия | 6 мая 2019 | 18:28
За попытку провоза боеприпасов мужчина осужден на 25 дней тюрьмы
Суд Резекне приговорил к 25-дневному тюремному заключению осужденного за попытку ввоза в Латвию 133 магазинов стрелкового оружия, говорится в приговоре.
Осужденный в ноябре прошлого года пересекал пограничный пункт "Терехова". В багажнике машины таможенники обнаружили 7 патронных магазинов для пистолета-пулемета Шпагина (7,62 мм), 9 патронных магазинов для пулемета РПК (ручной пулемет Калашникова), 97 патронных магазинов для пистолета ТТ, а также 16 десантных ножей-стропорезов.
Мужчина был освобожден из зала суда, так как 25 суток уже провел в тюрьме.
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