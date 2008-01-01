Даугавпилсская крепость приглашает на Ночь музеев

Новости Общество | 6 мая 2019 | 18:20

Пресс-фото Пресс-фото

Тема нынешней Ночи музеев – Талавский трубач, воспетый Блауманисом, — в Даугавпилсской крепости трансформировалась в утверждение «Трубач бодрствует». Всех посетителей крепости 18 мая с 18:00 до 22:00 ожидает насыщенная программа.

«У нас откроется выставка, посвященная столетию армии Латвии и истории Земгальской дивизии, находившейся здесь в годы Первой республики, - рассказала Rus.Lsm.lv специалист информационно-культурного центра Даугавпилсской крепости Сандра Мисюне. – Кроме этого, запланировано открытие художественной выставки Стефании Шабуневич. Не забыты и страницы истории крепости 1812 года: члены местного клуба исторической реконструкции продемонстрируют военную одежду, будут старинные танцы, и пушки палить будут. Сюрприз готовит народный театр «Искатель»; с концертом выступит даугавпилсская рок-группа Navigators; Центр летучих мышей тоже подготовил интересную познавательно-развлекательную программу».

Еще пройдут бесплатные экскурсии на русском и латышском языках, а один из лучших городских ресторанов PLAZA предложит перекусить в здании бывшего провиантского магазина.

Другими словами, 18 мая в Даугавпилсской крепости стоит всем бодрствовать, подобно Талавскому трубачу, и пропитываться героически-патриотическим духом.

LSM