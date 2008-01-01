Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

6 мая

Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Ваше обаяние сегодня работать не будет, надеяться на него не стоит. Неловкие ситуации, вероятность возникновения которых будет весьма велика, спустить на тормозах не удастся. Нынче придется быть строгим как к себе так и к окружающим.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
5 .. 7 C
День
11 .. 13 C
Вечер
8 .. 10 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. В Даугавпилсской крепости «поселились» герои 1812 года {1}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Г. Ванага отстранена от руководства Молодежным отделом

5. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

6. В Даугавпилсе стартовал новый туристический сезон

7. Зато нас по головке погладят! {242}

8. Участники Большой Толоки в Даугавпилсе собрали более 24 тонн мусора

9. 5 мая вход в Музей шмаковки по особой цене

10. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 6 мая 2019 | 18:14

Латгальские байкеры открыли сезон

LSM

Даугавпилсский клуб Road's Knights («Рыцари дорог») открыл очередной, девятнадцатый по счету, мотосезон. Не менее 400 человек из всех стран Балтии собрались в Крепости, чтобы парадной колонной проехать по городу и отправиться дальше по Латгалии.

«В Даугавпилсе несколько байкерских клубов, но по традиции весенний Run Number One организуем всегда мы, - рассказали Rus.Lsm.lv «рыцари дорог» Андрей и Дзинтарс. – Мотопробег посвящается памяти первого президента нашего клуба Эдгара Зейле, именно он создал клуб в 2000-м году. К нам приехали друзья со всех концов Латвии, есть гости из Литвы и Эстонии».

Проехав по Даугавпилсу, байкеры отправились в Прейли, где 4 мая открылась галерея их единомышленника и художника Александра Нестерука, затем в Аглону и Краславу. В ближайших планах у многих – поездка в конце мая на большой международный слет в Брест, где собираются обычно 5-6 тысяч участников.

LSM

Добавить комментарий

 