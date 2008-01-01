Латгальские байкеры открыли сезон

Новости Общество | 6 мая 2019 | 18:14

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Даугавпилсский клуб Road's Knights («Рыцари дорог») открыл очередной, девятнадцатый по счету, мотосезон. Не менее 400 человек из всех стран Балтии собрались в Крепости, чтобы парадной колонной проехать по городу и отправиться дальше по Латгалии.

«В Даугавпилсе несколько байкерских клубов, но по традиции весенний Run Number One организуем всегда мы, - рассказали Rus.Lsm.lv «рыцари дорог» Андрей и Дзинтарс. – Мотопробег посвящается памяти первого президента нашего клуба Эдгара Зейле, именно он создал клуб в 2000-м году. К нам приехали друзья со всех концов Латвии, есть гости из Литвы и Эстонии».

Проехав по Даугавпилсу, байкеры отправились в Прейли, где 4 мая открылась галерея их единомышленника и художника Александра Нестерука, затем в Аглону и Краславу. В ближайших планах у многих – поездка в конце мая на большой международный слет в Брест, где собираются обычно 5-6 тысяч участников.

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