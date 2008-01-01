Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 мая
Именины:
Дидзис, Гайдис / Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедикта
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Ваше обаяние сегодня работать не будет, надеяться на него не стоит. Неловкие ситуации, вероятность возникновения которых будет весьма велика, спустить на тормозах не удастся. Нынче придется быть строгим как к себе так и к окружающим.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1155 ()
|GBP
|0.8578 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.8703 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. В Даугавпилсской крепости «поселились» герои 1812 года {1}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Г. Ванага отстранена от руководства Молодежным отделом
5. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
6. В Даугавпилсе стартовал новый туристический сезон
7. Зато нас по головке погладят! {242}
8. Участники Большой Толоки в Даугавпилсе собрали более 24 тонн мусора
9. 5 мая вход в Музей шмаковки по особой цене
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 6 мая 2019 | 18:14
Латгальские байкеры открыли сезон
Даугавпилсский клуб Road's Knights («Рыцари дорог») открыл очередной, девятнадцатый по счету, мотосезон. Не менее 400 человек из всех стран Балтии собрались в Крепости, чтобы парадной колонной проехать по городу и отправиться дальше по Латгалии.
«В Даугавпилсе несколько байкерских клубов, но по традиции весенний Run Number One организуем всегда мы, - рассказали Rus.Lsm.lv «рыцари дорог» Андрей и Дзинтарс. – Мотопробег посвящается памяти первого президента нашего клуба Эдгара Зейле, именно он создал клуб в 2000-м году. К нам приехали друзья со всех концов Латвии, есть гости из Литвы и Эстонии».
Проехав по Даугавпилсу, байкеры отправились в Прейли, где 4 мая открылась галерея их единомышленника и художника Александра Нестерука, затем в Аглону и Краславу. В ближайших планах у многих – поездка в конце мая на большой международный слет в Брест, где собираются обычно 5-6 тысяч участников.
Добавить комментарий