В Даугавпилсе состоится ярмарка вакансий

Новости Общество | 4 мая 2019 | 23:11

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Даугавпилсский филиал Государственного агентства занятости (ГАЗ) приглашает ищущих работу посетить ежегодную Ярмарку вакансий, которая 10 и 11 мая этого года пройдет в Даугавпилсском Олимпийском центре в рамках выставки «Дни предпринимателей в Латгалии 2019», организованной Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП).

Ярмарка вакансий в Даугавпилсе – это отличная возможность для работодателей Латгальского региона найти нужных работников, лично проинформировать соискателей работы о свободных рабочих местах, условиях работы и возможностях карьерного роста на своих предприятиях, а также провести первые собеседования с наиболее подходящими кандидатами.

Участие в ежегодной Ярмарке вакансий - бесплатное!

Ярмарка вакансий в Даугавпилсском Олимпийском центре будет открыта:

10 мая - с 10:00 до 18:00

11 мая - с 10:00 до 17:00



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