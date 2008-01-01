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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 мая
День восстановления независимости Латвийской Республики
Именины:
Вийолите, Виола, Визбулите / Александр, Денис
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Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 мая 2019 | 23:11
В Даугавпилсе состоится ярмарка вакансий
Даугавпилсский филиал Государственного агентства занятости (ГАЗ) приглашает ищущих работу посетить ежегодную Ярмарку вакансий, которая 10 и 11 мая этого года пройдет в Даугавпилсском Олимпийском центре в рамках выставки «Дни предпринимателей в Латгалии 2019», организованной Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП).
Ярмарка вакансий в Даугавпилсе – это отличная возможность для работодателей Латгальского региона найти нужных работников, лично проинформировать соискателей работы о свободных рабочих местах, условиях работы и возможностях карьерного роста на своих предприятиях, а также провести первые собеседования с наиболее подходящими кандидатами.
Участие в ежегодной Ярмарке вакансий - бесплатное!
Ярмарка вакансий в Даугавпилсском Олимпийском центре будет открыта:
10 мая - с 10:00 до 18:00
11 мая - с 10:00 до 17:00
NVA
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