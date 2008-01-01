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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 мая
День восстановления независимости Латвийской Республики
Именины:
Вийолите, Виола, Визбулите / Александр, Денис
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Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 мая 2019 | 22:50
Военный парад через год состоится в Даугавпилсе
В этом году парад Национальных вооруженных сил (НВС) в годовщину восстановления независимости Латвийской Республики прошел в Екабпилсе, а в следующем году состоится в Даугавпилсе.
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на параде сообщил, что в следующем году Даугавпилсу доверена честь открыть празднование годовщины освобождения Латгале, а также принять парад вооруженных сил.
Традиция проводить парады 4 мая в разных городах Латвии была начата по инициативе Минобороны в 2012 году. Первый такой парад прошел в Резекне.
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