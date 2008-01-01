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4 мая

День восстановления независимости Латвийской Республики

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Новости Общество | 4 мая 2019 | 22:50

Военный парад через год состоится в Даугавпилсе

Delfi

В этом году парад Национальных вооруженных сил (НВС) в годовщину восстановления независимости Латвийской Республики прошел в Екабпилсе, а в следующем году состоится в Даугавпилсе.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на параде сообщил, что в следующем году Даугавпилсу доверена честь открыть празднование годовщины освобождения Латгале, а также принять парад вооруженных сил.

Традиция проводить парады 4 мая в разных городах Латвии была начата по инициативе Минобороны в 2012 году. Первый такой парад прошел в Резекне.

Делфи

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