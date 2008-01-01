Таможенники изъяли за сутки более 10 миллионов контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 3 мая 2019 | 22:39

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Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (СГД) в течение суток смогли обнаружить и изъять два крупных груза контрабандных сигарет. Как отмечают в СГД, контрабанду — более 10 миллионов табачных изделий — нашли на КПП "Гребнево" и в Вентспилсском порту.

Первое задержание было проведено в "Гребнево": при сканировании въехавшей с территории России фуры были найдены тайники с сигаретами. Контрабандисты спрятали ящики за рулонами рубероида. Всего таможенники изъяли 6 511 700 сигарет Minsk Capital с белорусскими акцизными марками и NZ Gold без акцизных марок.

В тот же день в порту Вентспилса при проверке литовской фуры, въезжавшей на паром, следовавший в Швецию, нашли 4 060 000 сигарет Winston Blue без акцизных марок. Чтобы собака не взяла след, ящики, упакованные в пакеты, были обмазаны специфическим веществом, а также пересыпаны кофейными зернами.

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