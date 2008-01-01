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4 мая

День восстановления независимости Латвийской Республики

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Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.

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Новости Латвия | 4 мая 2019 | 22:24

В ближайшие сутки ожидается дождь и мокрый снег

Delfi

В воскресенье во многих регионах Латвии пройдут дожди с мокрым снегом, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Ожидается переменная облачность, солнечно будет только на западе страны.

Температура воздуха ночью понизится до -2..+4 градусов. Максимальная температура днем составит +5..+11 градусов, в Латгале — до +14 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, во второй половине дня — с прояснениями. На исходе ночи и в первой половине дня возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью опустится до +2..+4 градусов, днем составит до +9 градусов.

Delfi

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