В ближайшие сутки ожидается дождь и мокрый снег

Новости Латвия | 4 мая 2019 | 22:24

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В воскресенье во многих регионах Латвии пройдут дожди с мокрым снегом, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Ожидается переменная облачность, солнечно будет только на западе страны.

Температура воздуха ночью понизится до -2..+4 градусов. Максимальная температура днем составит +5..+11 градусов, в Латгале — до +14 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, во второй половине дня — с прояснениями. На исходе ночи и в первой половине дня возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью опустится до +2..+4 градусов, днем составит до +9 градусов.

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