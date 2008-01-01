Даугавпилс отметил восстановление независимости: фильмы, концерты и выставка

Новости Общество | 4 мая 2019 | 22:20

Пресс-фото Пресс-фото

Праздничная программа Дня провозглашения декларации о восстановления независимости началась в Даугавпилсе с марафона латвийских фильмов в Арт-центре имени Марка Ротко и завершилась концертом на площади Виенибас «латышской АВВА» - группы «Эолика».

В Арт-центре имени Марка Ротко показали «Билле», Homo Novus и «1906». На один день в фойе Дома Единства принесли передвижную выставку «Даугавпилс + 25», посвященную 25-летию независимости. По словам замдиректора по научной работе городского музея Владислава Иванова, выставка будет дополнена к следующему году, когда отметят 30-летие принятия Декларации о восстановлении независимости. Фотовыставка очень ностальгическая: старые снимки, стилизованные под кинопленку, которая напоминает волны Даугавы.

Параллельно выставке шел показ короткометражного фильма, созданного в рамках проекта «От свободы до свободы. История улиц Бривибас» в 2018 году.

Концертную программу начали даугавпилсские коллективы – оркестр Daugavpils sinfonietta под руководством Айвара Брока и смешанный хор «Даугава» Центра латышской культуры (хор возглавляет Евгений Устинсков). К ним присоединились камерный оркестр Armonico первой Рижской музыкальной школы имени Я. Мединя (дирижер Нормунд Дрегис) и симфонический оркестр Мадонской музыкальной школы имени Я. Норвилса (дирижер Мартиньш Бергс). Прозвучали произведения латышских классиков и современных латышских композиторов, а также Моцарт, Вивальди, Мусоргский, Шостакович, Пьяццолла.

Завершила праздник группа «Эолика». Ольга Раецкая, Илона Степанова, Дайнис Добелниекс и Виктор Земгалс исполнили все свои хиты и поклонников не разочаровали.

LSM