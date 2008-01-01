В Даугавпилсе прошел фестиваль польского фольклора

Новости Культура | 4 мая 2019 | 22:13

LSM LSM

С 1 по 3 мая в Даугавпилс для участия в IX фестивале «Польский фольклор в Латгалии» съехались польские коллективы из Риги, Литвы, Польши и Чехии – всего свыше 300 человек. Они приняли участие в концертах и праздничном шествии по Варшавской улице, возложили цветы к Кресту на Слободке, установленному в память о погибших за независимость Латвии польских воинах.

«Идея такого фестиваля возникла у меня в середине 90-х годов, - говорит директор даугавпилсского Центра польской культуры Жанна Станкевич. – Мне тогда посчастливилось изучать польский фольклор в университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине, и я буквально влюбилась в народное творчество. Стало обидно, что в Латвии нет польских фольклорных коллективов, а в соседней Литве их полно. И я стала работать в этом направлении на базе польской школы со своим ансамблем «Кукулечка». Первый фестиваль прошел в 2004 году, и потом мы стали проводить такие встречи раз в два года».

Нынешний праздник польского фольклора объединил людей разного возраста. Преобладала молодежь, но, например, в ансамбле «Хайдуки» из Освенцима на сцене одновременно танцуют представители трех поколений. Большинство коллективов не в первый раз приехало в Даугавпилс, однако были и дебютанты здешнего фестиваля – ансамбль из Чески-Тешина (Чехия).

«У нас большой фестивальный опыт, мы стараемся как минимум два раза в год выезжать из своего города, - рассказал Rus.Lsm.lv один из руководителей коллектива Кшиштоф Кокотек. – Выступали во Франции, Болгарии, много раз в Литве. В Латвии впервые, нам очень нравится. Латвия и Литва, на мой взгляд, похожи, это братские народы с позитивным видением мира. В Даугавпилсе о нас заботились, как о родных, мы будем долго это вспоминать. Фестиваль очень польский по духу и языку, мы даже не ожидали такого глубокого погружения в польскую культуру. Вдали от родины наш патриотизм стал еще сильнее».

Теперь новые друзья из Чехии ждут в гости даугавпилсскую «Кукулечку».

Фестиваль «Польский фольклор в Латгалии» организовали польские объединения Даугавпилса при поддержке посольства Польши в Риге, фонда «Помощь полякам на Востоке» и городского самоуправления.

LSM