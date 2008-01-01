Даугавпилсские школьницы «сплели» природу и душу

Новости Культура | 4 мая 2019 | 22:06

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В Латгальской центральной библиотеке открылась выставка макраме «Связь природы и души», посвященная 30-летию кружка макраме в детско-юношеском центре «Яуниба». Все 30 лет кружком руководит Анна Скробова.

«Рукоделие я люблю с детства, это у нас семейное, — рассказала Rus.Lsm.lv Анна. — Как-то очень давно нашла у бабушки старую книгу, 40-х годов прошлого века, и там мне очень понравились изделия, выполненные в технике узелкового плетения. Я попробовала так плести, 30 лет и пролетели... Дети охотно посещают кружок, сейчас у меня четыре группы по 15 человек. Есть и взрослые кружковцы, ведь в «Яунибе» можно заниматься до 25 лет. Мы участвуем в разных выставках и постоянно обновляем коллекции. В данный момент уже работаем над коллекцией к Празднику песни и танца, который состоится в 2020 году».

Педагог не сетует на юное поколение: погруженные в гаджеты современные школьники не менее увлеченно и успешно занимаются рукоделием, чем их сверстники 20 лет назад. Более того, раньше Анна старалась в кружок принимать класса с шестого, не младше, теперь же дети такие ловкие и сообразительные, что и во втором-третьем классе хорошо справляются. Мальчики среди любителей макраме тоже встречаются (изначально узелковое плетение было занятием мужчин-матросов во время долгих путешествий), но, по словам А. Скробовой, такому увлечению сыновей иногда препятствуют родители и забирают детей, например, в секцию бокса...

На выставке представлены картины и коллекция одежды и аксессуаров, в которой отражены знаки четырех стихий и элементы латышского орнамента. Платья вполне носибельные и очень оригинальные. Работы создали Сандра Вагеле, Зоя Демянкова, Виктория Кирилова, Анна Иванова, Алена Орлова, Мария Козырева.

Выставка открыта до 31 мая.

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