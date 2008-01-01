Выставки в Польском доме Даугавпилса предвосхитили фестиваль

Новости Культура | 4 мая 2019 | 21:53

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В Центре польской культуры (ЦПК) накануне IX международного фестиваля «Польский фольклор в Латгалии» открылась фотовыставка Юлии Сивашовой «Родной край моей матери» и расположилась передвижная выставка «Польские дороги к независимости».

«Передвижная выставка — это рассказ о выдающихся поляках, которые своей деятельностью в разных странах способствовали обретению Польшей независимости в 1918 году», — пояснил Rus.Lsm.lv глава Союза поляков Латвии Рихард Станкевич.

А выставка Юлии Сивашовой посвящена Латгалии и фольклорному детскому ансамблю ЦПК «Кукулечка» — через два года коллективу исполнится 30 лет.

Юлия — даугавпилчанка, выпускница Даугавпилсского университета, в котором она изучала культурологию и польскую филологию. Фотографировать любила всегда, в последние годы закончила профессиональные курсы, обзавелась соответствующей техникой и «созрела» до первой персональной выставки в 2017 году. Нынешняя экспозиция — вторая по счету, и продолжение обязательно последует.

«Идея растворить «Кукулечку» в местных пейзажах и интерьерах появилась давно. Точнее, даже не растворить, а гармонично вписать, — говорит автор снимков. — И вот в этом году мы стали ездить по Даугавпилсу и Даугавпилсскому краю, четыре месяца нам досталось — январь, февраль, март, апрель; успели и померзнуть, и на весеннем солнышке погреться. Здесь 26 больших фотографий, сколько маленьких — не знаю, не считала, и одно фото на холсте. Всё происходило по-хорошему спонтанно и очень весело. Проект еще не завершен, надеюсь завершить его к 2021 году — 30-летию “Кукулечки”».

Бессменный художественный руководитель и хореограф ансамбля Жанна Станкевич на открытии выставки не скрывала слез радости и волнения.

Выставка продлится до 23 мая.

LSM