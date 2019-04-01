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Новости Общество | 4 мая 2019 | 21:45

Ушли в мир иной...

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С 24 апреля по 1 мая 2019 года в Даугавпилсском загсе была выдана 31 справка о смерти.

В мир иной ушли:
Buķele Jekaterina (15.03.1932 - 30.04.2019)
Buldigins Jevgeņijs (08.02.1964 - 30.04.2019)
Čirkova Nadežda (16.09.1927 - 26.04.2019)
Dorotkina Alma (26.09.1936 - 24.04.2019)
Dukule Matilde (01.03.1938 - 27.04.2019)
Eiduka Muza (11.11.1926 - 30.04.2019)
Gabrene Marfa (16.03.1936 - 29.04.2019)
Gorona Ella (10.05.1946 - 27.04.2019)
Holodnikova Zinaīda (22.10.1938 - 27.04.2019)
Ivanovs Aleksandrs (01.08.1983 - 29.04.2019)
Jeremejeva Vera (31.08.1956 - 18.04.2019)
Kapitanova Ērika (18.06.1922 - 28.04.2019)
Kovaļovs Aleksandrs (17.12.1955 - 22.04.2019)
Lauberte Mārīte (02.02.1961 - 26.04.2019)
Markitāns Imants (29.01.1941 - 23.04.2019)
Meļņikovs Boriss (08.09.1937 - 24.04.2019)
Morozovs Vadims (19.03.1971 - 25.04.2019)
Orlova Zinaida (26.10.1931 - 25.04.2019)
Ostapko Romualds (24.09.1939 - 28.04.2019)
Pimenova Raisa (10.02.1938 - 27.04.2019)
Pjanočkina Rašida (28.06.1950 - 27.04.2019)
Poņatovskis Romualds (24.02.1946 - 23.04.2019)
Raščevska Viktorija (09.11.1938 - 30.04.2019)
Sakoviča Irēna (08.09.1952 - 22.04.2019)
Sauts Vladimirs (12.03.1950 - 25.04.2019)
Straume Hendriks (03.10.1948 - 29.04.2019)
Strazdoniks Česlavs (23.05.1951 - 28.04.2019)
Šadeiko Taisija (24.02.1941 - 26.04.2019)
Šmidte Natālija (09.11.1958 - 24.04.2019)
Zaiceva Jeļena (24.05.1932 - 24.04.2019)
Zamišļajevs Jevgeņijs (06.08.1961 - 24.04.2019).
 

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