Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 4 мая 2019 | 21:44

На 30 апреля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- агрономы;

- администратор отеля;

- амбулаторная медсестра;

- арматурщик;

- ассистент амбулаторного ухода;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автомобиля;

- водитель автоцистерны/молоковоза (Илуксте);

- водитель грузовика малой вместимости;

- врачи;

- главные бухгалтеры;

- горничная отеля;

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- дошкольные педагоги;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровокол;

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заведующий складом;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по управлению качеством процессов;

- инженер сигнализации / связи;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-технолог;

- инженеры-электрики;

- инкассатор;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- кассир магазина (работа в Риге);

- комплектовщики;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант по процессам управления информационными технологиями (ИТ);

- контролеры швейного производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- лаборант биомедицины (работа в Илуксте);

- маляры;

- медсестры;

- менеджер/ складской рабочий;

- металлообработчик;

- механик в цех;

- мойщик;

- монтажник жалюзи;

- монтажник металлоконструкций (командировки в Германию);

- монтажник строительных остекленных конструкций;

- монтажник электронного оборудования;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- мужской парикмахер;

- мясники;

- наладчик станка;

- наладчик швейного оборудования;

- обработчик рыбы;

- опекуны/ сиделки;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор ленточной пилы;

- оператор линии розлива;

- оператор листогибочных станков;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор по производству пластиковых окон и дверей;

- оператор производства пиломатериалов (работа в Ницгале);

- оператор фальцевальной машины (работа в Олайне);

- оператор хлебопекарной машины;

- оператор цифрового фрезерного управления (командировки в Германию);

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официант;

- охранники;

- пекарь;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача (фельдшер);

- помощники поваров;

- преподаватели учебного центра;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель латышского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- приёмщик товара;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- производитель мясных продуктов;

- психолог (работа в Калупе);

- работник в цех (работа в Рандене);

- работник торгового зала (работа в Риге);

- резчики металла;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители строительных работ;

- руководитель проекта;

- руководитель производства (машиностроение);

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесари-ремонтники;

- слесарь инструментальщик;

- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);

- советники руководителя;

- сортировщик;

- социальный реабилитолог (работа в Илуксте);

- SPA специалист (работа в Силене);

- специалист по маникюру;

- специалист ритуальных услуг;

- старшие консультанты;

- старший мастер (транспорт);

- старший повар;

- столяр;

- столяры-мебельщики;

- строители;

- строительные рабочие;

- техник холодильных систем;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- торговые представители;

- трактористы;

- транспортный диспетчер;

- транспортный механик;

- туристический информационный консультант;

- уборщики;

- упаковщик древесины;

- физиотерапевт;

- фрезеровщики;

- члены правления;

- швеи;

- швейный технолог;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевты;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.



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