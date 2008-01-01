Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 мая
Международный день астрономии
Именины:
Сигмундс, Зигисмундс, Зигмундс / Георгий, Иван
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их, или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 7 .. 9 C
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1218 ()
|GBP
|0.8625 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.2099 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Зато нас по головке погладят! {242}
5. Накануне Ночи музеев в Даугавпилсе состоится «блошиная» встреча
6. В «Белой лошади» выставлены картины Велты Лоце
7. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
8. В Центре белорусской культуры открыли новое поэтическое имя
9. Четверг, 25 апреля: появятся облака, возможен дождь
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 2 мая 2019 | 17:34
Время работы туристических объектов и мест отдыха Даугавпилса в майские праздники
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДАУГАВПИЛСА Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.
30 апреля – 10:00 – 17:00;
1 мая – 10:00 – 18:00;
2 мая – 10:00 – 18:00;
3 мая – 10:00 – 17:00;
4 мая – 10:00 – 18:00;
5 мая – 10:00 – 18:00;
6 мая – 10:00 – 18:00.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ
Ул. Николая, 5, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65424043; +371 28686331.
30 апреля – 10:00 – 18:00;
1 мая – 10:00 – 19:00;
2 мая – 10:00 – 19:00;
3 мая – 10:00 – 18:00;
4 мая – 10:00 – 19:00;
5 мая – 10:00 – 17:00;
6 мая – 10:00 – 19:00.
АРТ ЦЕНТР ИМЕНИ МАРКА РОТКО
Ул. Михаила, 3, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65430253.
30 апреля – 11:00 – 17:00;
1 мая – 11:00 – 17:00;
2 мая – 11:00 – 19:00;
3 мая – 11:00 – 17:00;
4 мая – 11:00 – 17:00;
5 мая – 11:00 – 17:00;
6 мая – выходной.
МУЗЕЙ ШМАКОВКИ
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.
30 апреля – 11:00 – 18:00;
1 мая – 11:00 – 19:00;
2 мая – 11:00 – 19:00;
3 мая – 11:00 – 18:00;
4 мая – 11:00 – 19:00;
5 мая – 11:00 – 19:00;
6 мая – выходной.
ЛАТГАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА / СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65426422, +371 65449090.
30 апреля – 10:00 – 17:00 / 10:00 – 17:00;
1 мая – выходной / выходной;
2 мая – 11:00 – 20:00 / 11:00 – 18:00;
3 мая – 10:00 –17:00 / 10:00 – 17:00;
4 мая – выходной / выходной.
5 мая – выходной / выходной.
6 мая – выходной / выходной.
ЛАТГАЛЬСКИЙ ЗООСАД
Ул. Виенибас, 27, тел. +371 65426789; +371 29621191.
30 апреля – выходной;
1 мая – выходной;
2 мая – 10:00 – 18:00;
3 мая – 10:00 – 17:00;
4 мая – выходной;
5 мая – 10:00 – 18:00;
6 мая – выходной.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Ул. Варшавас, 28, тел. +371 27766655; +371 29974604.
Время экскурсий:
30 апреля – для групп по предварительной записи;
1 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);
2 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);
3 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);
4 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);
5 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);
6 мая – для групп по предварительной записи.
ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ул. Ригас, 8, тел. +371 65424155.
30 апреля – 10:00 – 17:00;
1 мая – выходной;
2 мая – 10:00 – 17:00;
3 мая – выходной;
4 мая – 10:00 – 16:00;
5 мая – 10:00 – 16:00;
6 мая – выходной.
ЦЕНТР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ “ZINOO DAUGAVPILS”
Ул. Виенибас, 30, тел. +371 29411895.
30 апреля – 12:00 – 18:00;
1 мая – 12:00 – 18:00;
2 мая – 12:00 – 18:00;
3 мая – 12:00 – 18:00;
4 мая – 12:00 – 18:00;
5 мая – 12:00 – 18:00;
6 мая – выходной.
ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА
Ул. 18 Новембра, 8, тел. +371 65425302; +371 29241488.
30 апреля – выходной;
1 мая – выходной;
2 мая – 12:00 – 18:00;
3 мая – 12:00 – 17:00;
4 мая – выходной;
5 мая – 12:00 – 16:00;
6 мая – выходной.
МУЗЕЙ „ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ”
Ул. Циетокшня, 38, тел. +371 29548760.
Посещение по предварительной записи.
ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ и ЭКСПОЗИЦИЯ “МОИ ЛАТВИЙСКИЕ РАССКАЗЫ”
Ул. Варшавас, 26а, тел. +371 65437943.
30 апреля – для групп по предварительной записи;
1 мая – выходной;
2 мая – для групп по предварительной записи;
3 мая – для групп по предварительной записи;
4 мая – выходной;
5 мая – выходной;
6 мая – выходной.
ЦЕНТР ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ул. Варшавас, 30, тел. +371 65433719.
30 апреля в 16:00
Открытие фотовыставки Е. Сивашевой «Родина моей матери»
IХ Международный фестиваль польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии»
1 мая в 16:00
Открытие IХ Международного фестиваля польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии» (Центр латышской культуры, ул. Ригас, 22а)
День Польского флага и поляков, живущих за пределами Польши
2 мая в 11:30
Шествие по улице Ригас
Святая месса в честь Дня поляков, живущих за границей (костёл Св. Петра в цепях, ул. Ригас, 39)
2 мая в 13:30
Концерт коллективов из Латвии, Литвы, Польши и Чехии (площадь Виенибас)
Праздник улицы Варшавас
3 мая в 11:00
Шествие по улице Варшавас от Польской Гимназии (ул. Варшавас, 2) до Креста на Слободке
Возложение цветов у Креста на Слободке
3 мая в 12:30
Закрытие IХ Международного фестиваля польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии»
(Центр латышской культуры, ул. Ригас, 22а)
4 мая – выходной;
5 мая – выходной;
6 мая – выходной.
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ул. Варшавас, 14, тел. +371 65413237.
В мае экскурсии не проводятся.
ЦЕНТР БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ул. Алеяс, 68 - 1a, тел.: +371 65424695.
30 апреля – 9:30 – 17:00;
1 мая – выходной;
2 мая – 9:30 – 17:00;
3 мая – 9:30 – 16:00;
4 мая – выходной;
5 мая – выходной;
6 мая – выходной.
КВЕСТ-КОМНАТА “DOORDOM”
Ул. Райня, 31, тел.: +371 27593935.
Посещение по предварительным заявкам.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР
Ул. Стадиона, 1, тел. +371 65475140.
Комплекс и бассейн:
30 апреля – 8:00 – 23:00;
1 мая – 9:00 – 22:00;
2 мая – 8.00 – 23.00;
3 мая – 8.00 – 23.00;
4 мая – 9:00 – 22:00;
5 мая – 9:00 – 22:00;
6 мая – 8:00 – 23:00.
Тренажерный зал:
30 апреля – 9:00 – 22:00;
1 мая – 10:00 – 15:00;
2 мая – 9:00 – 22:00;
3 мая – 9:00 – 22:00;
4 мая – 10:00 – 20:00;
5 мая – 10:00 – 15:00
6 мая – 10:00 – 22:00.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Ул. Стацияс, 45a, тел.: +371 65407191
График массового катания доступен здесь.
С 4 мая по 16 июня Ледовый дворец будет закрыт.
КАССА ДАУГАВПИЛССКОГО ТЕАТРА
Улица Ригас, 22a, тул.: +371 654 26520.
30 апреля – 11:00 – 18:30 (перерыв 14:00 – 14:30);
1 мая – выходной;
2 мая – 11:00 – 18:30 (перерыв 14:00 – 14:30);
3 мая– 11:00 – 18:30 (перерыв 14:00 – 14:30);
4 мая – выходной;
5 мая – выходной;
6 мая – выходной.
Информация подготовлена:
Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Телефон: +371 65422818; +371 26444810
Эл-почта: turisms@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv
Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel
www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis
www.facebook.com/SmakovkasMuzejs
Добавить комментарий