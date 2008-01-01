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Новости Культура | 2 мая 2019 | 17:34

Время работы туристических объектов и мест отдыха Даугавпилса в майские праздники

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДАУГАВПИЛСА Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.

30 апреля – 10:00 – 17:00;

1 мая – 10:00 – 18:00;

2 мая – 10:00 – 18:00;

3 мая – 10:00 – 17:00;

4 мая – 10:00 – 18:00;

5 мая – 10:00 – 18:00;

6 мая – 10:00 – 18:00.

 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ

Ул. Николая, 5, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65424043; +371 28686331.

 

30 апреля – 10:00 – 18:00;

1 мая – 10:00 – 19:00;

2 мая – 10:00 – 19:00;

3 мая – 10:00 – 18:00;

4 мая – 10:00 – 19:00;

5 мая – 10:00 – 17:00;

6 мая – 10:00 – 19:00.

 

АРТ ЦЕНТР ИМЕНИ МАРКА РОТКО

Ул. Михаила, 3, Даугавпилсская крепость, тел. +371 65430253.

 

30 апреля – 11:00 – 17:00;

1 мая – 11:00 – 17:00;

2 мая – 11:00 – 19:00;

3 мая – 11:00 – 17:00;

4 мая – 11:00 – 17:00;

5 мая – 11:00 – 17:00;

6 мая – выходной.

 

МУЗЕЙ ШМАКОВКИ

Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65422818; +371 26444810.

 

30 апреля – 11:00 – 18:00;

1 мая – 11:00 – 19:00;

2 мая – 11:00 – 19:00;

3 мая – 11:00 – 18:00;

4 мая – 11:00 – 19:00;

5 мая – 11:00 – 19:00;

6 мая – выходной.

 

ЛАТГАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА / СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ул. Ригас, 22а, тел. +371 65426422, +371 65449090.

 

30 апреля – 10:00 – 17:00 / 10:00 – 17:00;

1 мая – выходной / выходной;

2 мая – 11:00 – 20:00 / 11:00 – 18:00;

3 мая – 10:00 –17:00 / 10:00 – 17:00;

4 мая – выходной / выходной.

5 мая – выходной / выходной.

6 мая – выходной / выходной.

 

ЛАТГАЛЬСКИЙ ЗООСАД

Ул. Виенибас, 27, тел. +371 65426789; +371 29621191.

 

30 апреля – выходной;

1 мая – выходной;

2 мая – 10:00 – 18:00;

3 мая – 10:00 – 17:00;

4 мая – выходной;

5 мая – 10:00 – 18:00;

6 мая – выходной.

 

ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД

Ул. Варшавас, 28, тел. +371 27766655; +371 29974604.

 

Время экскурсий:

30 апреля – для групп по предварительной записи;

1 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);

2 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);

3 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);

4 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);

5 мая – 10:00 (RUS/ENG), 12:00 (LV), 14:00 (LV), 16:00 (RUS/ENG);

6 мая – для групп по предварительной записи.

 

 

ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Ул. Ригас, 8, тел. +371 65424155.

 

30 апреля – 10:00 – 17:00;

1 мая – выходной;

2 мая – 10:00 – 17:00;

3 мая – выходной;

4 мая – 10:00 – 16:00;

5 мая – 10:00 – 16:00;

6 мая – выходной.

 

ЦЕНТР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ “ZINOO DAUGAVPILS”

Ул. Виенибас, 30, тел. +371 29411895.

 

30 апреля – 12:00 – 18:00;

1 мая – 12:00 – 18:00;

2 мая – 12:00 – 18:00;

3 мая – 12:00 – 18:00;

4 мая – 12:00 – 18:00;

5 мая – 12:00 – 18:00;

6 мая – выходной.

 

ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА

Ул. 18 Новембра, 8, тел. +371 65425302; +371 29241488.

 

30 апреля – выходной;

1 мая – выходной;

2 мая – 12:00 – 18:00;

3 мая – 12:00 – 17:00;

4 мая – выходной;

5 мая – 12:00 – 16:00;

6 мая – выходной.

 

МУЗЕЙ „ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ”

Ул. Циетокшня, 38, тел. +371 29548760.

 

Посещение по предварительной записи.

 

ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ и ЭКСПОЗИЦИЯ “МОИ ЛАТВИЙСКИЕ РАССКАЗЫ”

Ул. Варшавас, 26а, тел. +371 65437943.

 

30 апреля – для групп по предварительной записи;

1 мая – выходной;
2 мая – для групп по предварительной записи;

3 мая – для групп по предварительной записи;

4 мая – выходной;

5 мая – выходной;

6 мая – выходной.

 

 

ЦЕНТР ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ул. Варшавас, 30, тел. +371 65433719.

 

30 апреля в 16:00

Открытие фотовыставки Е. Сивашевой «Родина моей матери»

 

IХ Международный фестиваль польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии»

1 мая в 16:00

Открытие IХ Международного фестиваля польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии» (Центр латышской культуры, ул. Ригас, 22а)

 

День Польского флага и поляков, живущих за пределами Польши

2 мая в 11:30

Шествие по улице Ригас

Святая месса в честь Дня поляков, живущих за границей (костёл Св. Петра в цепях, ул. Ригас, 39)

2 мая в 13:30

Концерт коллективов из Латвии, Литвы, Польши и Чехии (площадь Виенибас)

 

Праздник улицы Варшавас

3 мая в 11:00

Шествие по улице Варшавас от Польской Гимназии (ул. Варшавас, 2) до Креста на Слободке

Возложение цветов у Креста на Слободке

3 мая в 12:30

Закрытие IХ Международного фестиваля польского фольклора «Польский Фольклор в Латгалии»

(Центр латышской культуры, ул. Ригас, 22а)

 

4 мая – выходной;

5 мая – выходной;

6 мая – выходной.

 

ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ул. Варшавас, 14, тел. +371 65413237.

 

В мае экскурсии не проводятся.

 

ЦЕНТР БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ул. Алеяс, 68 - 1a, тел.: +371 65424695.

 

30 апреля – 9:30 – 17:00;

1 мая – выходной;

2 мая – 9:30 – 17:00;

3 мая – 9:30 – 16:00;

4 мая – выходной;

5 мая – выходной;

6 мая – выходной.

 

КВЕСТ-КОМНАТА “DOORDOM”

Ул. Райня, 31, тел.: +371 27593935.

 

Посещение по предварительным заявкам.

 

ДАУГАВПИЛССКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР

Ул. Стадиона, 1, тел. +371 65475140.

 

Комплекс и бассейн:

30 апреля – 8:00 – 23:00;

1 мая – 9:00 – 22:00;

2 мая – 8.00 – 23.00;

3 мая – 8.00 – 23.00;

4 мая – 9:00 – 22:00;

5 мая – 9:00 – 22:00;

6 мая – 8:00 – 23:00.

Тренажерный зал:

30 апреля – 9:00 – 22:00;

1 мая – 10:00 – 15:00;

2 мая – 9:00 – 22:00;

3 мая – 9:00 – 22:00;

4 мая – 10:00 – 20:00;

5 мая – 10:00 – 15:00

6 мая – 10:00 – 22:00.

 

ДАУГАВПИЛССКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Ул. Стацияс, 45a, тел.: +371 65407191

График массового катания доступен здесь.

С 4 мая по 16 июня Ледовый дворец будет закрыт.

 

КАССА ДАУГАВПИЛССКОГО ТЕАТРА

Улица Ригас, 22a, тул.: +371 654 26520.

 

30 апреля – 11:00 – 18:30 (перерыв 14:00 – 14:30);

1 мая – выходной;

2 мая – 11:00 – 18:30 (перерыв 14:00 – 14:30);

3 мая– 11:00 – 18:30 (перерыв 14:00 – 14:30);

4 мая – выходной;

5 мая – выходной;

6 мая – выходной.

 

Информация подготовлена:

Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Телефон: +371 65422818; +371 26444810

Эл-почта: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel

www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis

www.facebook.com/SmakovkasMuzejs

Daugavpils
 

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