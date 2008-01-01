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Новости Общество | 2 мая 2019 | 17:32

Городская Дума вновь поддержит религиозные общины Даугавпилса

В этом году в Даугавпилсе продолжает действовать программа софинансирования по сохранению духовного наследия, одобренная годом ранее. Недавно закончился прием заявок от религиозных общин, 5 из которых, по результатам проверки, получат финансовую поддержку в размере 75% от суммы проектов, но не более 5000 евро.

Средства общинам нужны для решения самых разных насущных проблем: геологического исследования фундамента, замены электроинсталляций, ремонта внешних элементов церкви, реставрации каменных окон и сакральных изображений. Решение о выделении софинансирования должно быть рассмотрено на ближайшем заседании Финансового комитета самоуправления, а затем на заседании Думы.

Daugavpils
 

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