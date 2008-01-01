Новости Культура | 2 мая 2019 | 17:24

С 1 по 3 мая в Даугавпилсе проходит международный фестиваль «Польский фольклор в Латгалии», организуемый Центром польской культуры и Даугавпилсским отделом Союза поляков Латвии. В рамках этого события, проводимого в городе уже с 2004 года, в Даугавпилс приехали как латвийские, так и иностранные детские и юношеские народные коллективы.

Фестиваль начался 1 мая с энергичного концерта в Центре латышской культуры (ул. Ригас, 22) с участием коллективов „Łukowiacy” и „Hajduki” из Польши, «Małe Oldrzychowice» из Чехии, „Perła” из Литвы, а также латвийских „Rīgas saulstariņi” и „Kukułeczka”. Из-за плохой погоды 2 мая концерт на площади Виенибас, запланированный после общего богослужения в костёле Святого Петра в Веригах, пришлось перенести в Центр латышской культуры (ЦЛК).

3 мая, в день Польской Конституции, в Даугавпилсе будут отмечать традиционный праздник улицы Варшавас. Он знаменуется торжественным шествием, которое стартует от Государственной польской гимназии (ул. Варшавас, 2) в 11:00 до памятника-креста в Слободке, где пройдет возложение цветов в память погибшим воинам-полякам – освободителям Латгалии. В 12:30 в Центре латышской культуры пройдет награждение участников фестиваля.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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