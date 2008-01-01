Четверг, 2 мая: прохладно, дождь

Новости Латвия | 2 мая 2019 | 17:21

Сегодня в Латвии облачно и дождливо. Местами возможны грозы.

Ветер сменит направление на западное и усилится до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха — +7... +12 градусов. Прохладнее всего — на Курземском побережье.

В Риге пасмурно, время от времени дождь. Столбики термометра не поднимутся выше +10 градусов. Юго-западный ветер усилится до 5-12 метров в секунду.

LSM

