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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Нынче вы будете много думать о будущем - своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу, подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 мая 2019 | 17:21
Четверг, 2 мая: прохладно, дождь
Сегодня в Латвии облачно и дождливо. Местами возможны грозы.
Ветер сменит направление на западное и усилится до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха — +7... +12 градусов. Прохладнее всего — на Курземском побережье.
В Риге пасмурно, время от времени дождь. Столбики термометра не поднимутся выше +10 градусов. Юго-западный ветер усилится до 5-12 метров в секунду.
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