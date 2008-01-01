Среда, 1 мая: облачно и прохладно

Новости Латвия | 1 мая 2019 | 15:02

Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, а во второй половине дня возможен даже небольшой дождь, прогнозируют метеорологи.

Температура воздуха от +11 до +19 градусов. Ветер переменных направлений. В восточной части страны — южный, порывами до 12 метров в секунду.

В Риге будет солнечно, воздух прогреется до +18 градусов. Слабый западный ветер. Осадков не прогнозируется.

LSM

