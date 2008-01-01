Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 мая
День созыва Конституционного собрания ЛР. День труда
Именины:
Зиедонис / Антон, Виктор
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устранится от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1218 ()
|GBP
|0.8625 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.2099 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Зато нас по головке погладят! {242}
5. В Даугавпилсе уже третий раз за этот год пойман один и тот же контрабандист
6. Накануне Ночи музеев в Даугавпилсе состоится «блошиная» встреча
7. В «Белой лошади» выставлены картины Велты Лоце
8. Боксёры Даугавпилса отлично выступили в Эстонии
9. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 мая 2019 | 15:02
Среда, 1 мая: облачно и прохладно
Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, а во второй половине дня возможен даже небольшой дождь, прогнозируют метеорологи.
Температура воздуха от +11 до +19 градусов. Ветер переменных направлений. В восточной части страны — южный, порывами до 12 метров в секунду.
В Риге будет солнечно, воздух прогреется до +18 градусов. Слабый западный ветер. Осадков не прогнозируется.
Добавить комментарий