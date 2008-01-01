Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 мая

День созыва Конституционного собрания ЛР. День труда

Именины:
Зиедонис / Антон, Виктор

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устранится от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
9 .. 11 C
Утро
10 .. 12 C
День
16 .. 18 C
Вечер
11 .. 13 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. Ушли в мир иной...

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Зато нас по головке погладят! {242}

5. В Даугавпилсе уже третий раз за этот год пойман один и тот же контрабандист

6. Накануне Ночи музеев в Даугавпилсе состоится «блошиная» встреча

7. В «Белой лошади» выставлены картины Велты Лоце

8. Боксёры Даугавпилса отлично выступили в Эстонии

9. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

10. Второй день Пасхи в Даугавпилсе: как это было

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 1 мая 2019 | 15:02

Среда, 1 мая: облачно и прохладно

Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, а во второй половине дня возможен даже небольшой дождь, прогнозируют метеорологи.

Температура воздуха от +11 до +19 градусов. Ветер переменных направлений. В восточной части страны — южный, порывами до 12 метров в секунду.

В Риге будет солнечно, воздух прогреется до +18 градусов. Слабый западный ветер. Осадков не прогнозируется.

LSM
 

Добавить комментарий

 