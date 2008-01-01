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Новости Общество | 30 апреля 2019 | 21:37

Отменено мероприятие «Кофе с политиками»

И.о. исполнительного директора Даугавпилсской городской думы Татьяна Дубина издала распоряжение об отмене мероприятия «Кофе с политиками», запланированного на 18.00 30 апреля 2019 года.

Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы при подготовке мероприятия «Форум молодежных проблем «Кофе с политиками»» столкнулся с неудачами как в решении организаторских вопросов, так и меняя место проведения по крайней мере трижды в течение последней недели.

К тому же, Даугавпилсская городская дума получила письмо Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией о запрете скрытой предвыборной агитации и использования административных ресурсов для организации мероприятия предвыборной агитации, а также об исполнении требований по предотвращению конфликтов интересов.

Даугавпилсская городская дума сообщает, что мероприятие «Форум молодежных проблем «Кофе с политиками»» будет проведено в ноябре 2019 года.

Daugavpils
 

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