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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 апреля
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Если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил откладываемым вопросом, вы рискуете накликать на себя довольно мрачный период жизни. И, что особенно неприятно, довольно продолжительный.
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Новости Политика | 30 апреля 2019 | 21:23
Г. Ванага отстранена от руководства Молодежным отделом
Решением и.о. исполнительного директора Даугавпилсской городской думы Татьяны Дубиной - руководитель Молодежного отдела Гунита Ванага отстранена с должности. По фактам оценки работы Г.Ванаги начата служебная проверка.
Данное решение связано с провалом летнего трудоустройства “Skolēnu vasara” - порядка 80 учеников были лишены возможности участвовать в субсидируемой Государственным агентством занятости (ГАЗ) программе и провалом в проведении молодежного форума для молодёжи “Кофе с политиками”.
Напомним, что сегодня, 30 апреля, решением и.о. исполнительного директора Т. Дубиной было отменено мероприятие “Кофе с политиками” после череды неудач в организации мероприятия и предписанию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о недопустимости использования административных ресурсов городской думы в предвыборной агитации.
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