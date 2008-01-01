Г. Ванага отстранена от руководства Молодежным отделом

Новости Политика | 30 апреля 2019 | 21:23

Решением и.о. исполнительного директора Даугавпилсской городской думы Татьяны Дубиной - руководитель Молодежного отдела Гунита Ванага отстранена с должности. По фактам оценки работы Г.Ванаги начата служебная проверка.

Данное решение связано с провалом летнего трудоустройства “Skolēnu vasara” - порядка 80 учеников были лишены возможности участвовать в субсидируемой Государственным агентством занятости (ГАЗ) программе и провалом в проведении молодежного форума для молодёжи “Кофе с политиками”.

Напомним, что сегодня, 30 апреля, решением и.о. исполнительного директора Т. Дубиной было отменено мероприятие “Кофе с политиками” после череды неудач в организации мероприятия и предписанию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о недопустимости использования административных ресурсов городской думы в предвыборной агитации.

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