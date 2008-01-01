Даугавпилс готов оплачивать няню ребенку, не попавшему в детсад

Новости Общество | 30 апреля 2019 | 18:05

В Даугавпилсе очереди в младшую группу детского сада ждут около 150 детей до 3 лет. Дума готова ежемесячно платить 140 евро за услуги няни, но это должен быть сертифицированный специалист. Таких в городе, по данным Центра контроля качества образования, только двое, сообщает Латвийское радио-4.

Детские сады Даугавпилса посещает 4500 детей. В этом учебном году в младшие группы не попали 150 детей до трёх лет — нет мест.

«Дело в том, что число мест в группах до трёх лет меньше, чем число мест в старших группах, — пояснила специалист Управления образования Даугавпилса Ингрида Зеленкова. — Когда дети переходят в старшие группы, то места добавляются, и мы можем добирать. Устроить ребёнка в детский сад после трёх лет у нас не составляет большого труда. Может, не всегда это учреждение рядом с домом. Что касается детей до трёх лет, то эти группы пользуются самым большим спросом, поэтому формируется такая очередь».

Зеленкова не скрывает: родители иногда спрашивают, может ли дума оплачивать няню, пока не появится место в детском саду.

«Неофициально многие находят, кто может смотреть. Неофициально расчёты происходят, мы всё это знаем, но так, чтобы самоуправление всё это оплачивало — это должно быть официально. Всё должно проходить через Службу госдоходов и Службу по контролю качества образования. Это достаточно сложно», — пояснила Зеленкова.

Рабочая группа Даугавпилсской думы разработала правила, согласно которым город будет платить 140 евро в месяц за услуги няни. Родителям надо заключить договор с тем, кто будет смотреть за ребёнком, но у этого специалиста должен быть сертификат, выданный Службой по контролю качества образования. По мнению заместителя председателя городской думы Даугавпилса Айвара Здановского, 140 евро должно хватить, так как профессиональная няня может смотреть не за одним ребёнком, а, к примеру, сразу за пятью.

— В принципе — это мини детский сад, но он частный и мы его финансируем. А вот «я найду няню, и она будет что-то делать» — так не выйдёт. Под этим лежит куча документов. Во-первых, сертификат, а во-вторых помещение, которое должно соответствовать определённым требованиям, — отметил он.

— Частное лицо должно само должно организовать пространство, где будет смотреть за детьми?

— Конечно, ну, нельзя так, «я хочу, повёл и буду делать».

За сертификацию нянь в Латвии отвечает Служба по контролю качества образования. Человек, который захотел получить сертификат, должен иметь образование или опыт работы в этой сфере, объясняет представитель службы Янис Михайлов

«Закон устанавливает, либо няня должна иметь высшее педагогическое образование, либо иметь квалификацию няни, либо закончить 40-часовую программу. Также няней может стать человек, который имеет опыт работы в качестве помощника учителя — это минимум 5 лет, или в качестве учителя в образовательном учреждении. К примеру, человек работал нянечкой детском саду. Если пять лет отработал, то можешь зарегистрироваться — и в частном порядке предлагать свои услуги», — пояснил он.

Сейчас в Латвии зарегистрировано почти 3500 нянь (3427). Больше всего таких специалистов в Риге, а меньше всего — в Латгалии. В Даугавпилсе, по данным службы, сертификат есть у двух нянь, а в Резекне — у трёх.

Регистрировать нянь начали пять лет назад. Здановский согласен, что нянь в городе, по сути, нет, но надеется, что идея самоуправления вызовет интерес — и специалисты начнут регистрироваться.

«Пока не было решения о дополнительном финансировании, то не было смысла ни одному человеку идти и делать сертификат. Сейчас, когда за этим вопросом стоят деньги, которые дума предлагает, надеюсь, депутаты примут это решение — и появятся такие люди, которые могут сдать все документы и официально приходить в думу», — добавил он.

Ожидается, что это решение смогут принять в течение двух месяцев. В таком случае в силу оно вступит с 1 сентября 2019 года.

LSM

