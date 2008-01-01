Вторник, 30 апреля: тепло отступает, но позиции еще не сдает

Новости Латвия | 30 апреля 2019 | 18:03

Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, но практически без осадков, прогнозируют синоптики.

Ветер будет слабым. Максимальная температура воздуха днем составит +14..+19 градусов, на побережье же столбик термометра может не подняться выше +11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер – северный, а его скорость моет достигать 2-5 метров в секунду. Воздух в латвийской столице прогреется до +17 градусов.

LSM

