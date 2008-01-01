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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 апреля
День пожарной охраны
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Решение занимающей вас проблемы так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком, в противном случае оно все-таки сбежит.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 30 апреля 2019 | 18:03
Вторник, 30 апреля: тепло отступает, но позиции еще не сдает
Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, но практически без осадков, прогнозируют синоптики.
Ветер будет слабым. Максимальная температура воздуха днем составит +14..+19 градусов, на побережье же столбик термометра может не подняться выше +11 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер – северный, а его скорость моет достигать 2-5 метров в секунду. Воздух в латвийской столице прогреется до +17 градусов.
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