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30 апреля

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Решение занимающей вас проблемы так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком, в противном случае оно все-таки сбежит.

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Новости Латвия | 30 апреля 2019 | 18:03

Вторник, 30 апреля: тепло отступает, но позиции еще не сдает

Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, но практически без осадков, прогнозируют синоптики.

Ветер будет слабым. Максимальная температура воздуха днем составит +14..+19 градусов, на побережье же столбик термометра может не подняться выше +11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер – северный, а его скорость моет достигать 2-5 метров в секунду. Воздух в латвийской столице прогреется до +17 градусов.

LSM
 

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