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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 апреля
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Сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас помещаться. Хольте его, лелейте, и не забывайте использовать на всю катушку.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 29 апреля 2019 | 18:51
5 мая вход в Музей шмаковки по особой цене
В первое воскресенье мая, 5 мая, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Музей шмаковки в Даугавпилсе составит всего 1,75 EUR.
Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на 6 языках – латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках, также возможны экскурсии в сопровождении гида. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.
Время работы музея 5 мая: 11:00 – 19:00.
Музей Шмаковки в Даугавпилсе является самым современным музеем Латвии. Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнем алкогольном напитке Латгале – шмаковке, рецепт которой является составной частью кулинарного наследия.
До встречи в музее шмаковки!
Информация: www.smakovka.lv
Informācija: www.smakovka.lv
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