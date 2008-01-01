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Новости Культура | 29 апреля 2019 | 18:51

5 мая вход в Музей шмаковки по особой цене

В первое воскресенье мая, 5 мая, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Музей шмаковки в Даугавпилсе составит всего 1,75 EUR.

Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на 6 языках – латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках, также возможны экскурсии в сопровождении гида. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.

Время работы музея 5 мая: 11:00 – 19:00.

Музей Шмаковки в Даугавпилсе является самым современным музеем Латвии. Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнем алкогольном напитке Латгале – шмаковке, рецепт которой является составной частью кулинарного наследия.

До встречи в музее шмаковки!

Информация: www.smakovka.lv

Informācija: www.smakovka.lv

Daugavpils
 

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