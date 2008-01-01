Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 апреля

Международный день танца

Именины:
Лайне, Раймондс, Вилнис / Василиса, Галина, Ирина

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

К концу сегодняшнего дня некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового, его нынче будет предостаточно. И не забудьте поблагодарить того, кто откроет вам глаза на это новое.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
6 .. 8 C
Утро
8 .. 10 C
День
14 .. 16 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. Зато нас по головке погладят! {242}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Ушли в мир иной...

5. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

6. Автобусы и трамваи {175}

7. "Весенняя щука 2019" откроет новый рыболовный сезон

8. Белорусское консульство украсила новая фотовыставка

9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

10. В Даугавпилсе уже третий раз за этот год пойман один и тот же контрабандист

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 29 апреля 2019 | 18:41

Участники Большой Толоки в Даугавпилсе собрали более 24 тонн мусора

На прошлой неделе во всей Латвии проходила Большая Толока. Даугавпилчане также активно приняли участие в акции и привели в порядок более 80 мест в разных микрорайонах города.

Хотя официально Толока проходила 27 апреля, многие не стали дожидаться субботы и занялись уборкой раньше. Такой возможностью воспользовались многие учебные заведения, воспитанники которых с энтузиазмом убирали как общественные места, так и территории при школах и детских садах.

В этом году официально зарегистрировало участие в толоке 4,5 тысячи даугавпилчан. Индивидуальные участники и небольшие группы жителей приводили в порядок территории вблизи своих домов, а сотрудники городских предприятий и учреждений самоуправления прибрали территории в лесах, у озер, вдоль дорог, на берегах Даугавы и во многих других местах. Нередко на Большой Толоке дружно трудились целыми семьями.

Специалисты Управления коммунального хозяйства благодарят всех участников, количество которых каждый год радует, но с сожалением отмечают, что с каждым годом в городе не уменьшается и количество захламленных мест. В этом году было собрано более 24 тонн мусора, в том числе крупногабаритные отходы, покрышки, строительный и бытовой мусор. В специальные мешки было собрано несколько тонн отсортированной упаковки.

Участники Толоки отлично поработали и ликвидировали несколько стихийных свалок. Остальные захламленные территории планируют привести в порядок до Лиго. А то, как долго город будет оставаться чистым и опрятным, во многом зависит от его жителей.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 