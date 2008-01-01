Участники Большой Толоки в Даугавпилсе собрали более 24 тонн мусора

Новости Общество | 29 апреля 2019 | 18:41

На прошлой неделе во всей Латвии проходила Большая Толока. Даугавпилчане также активно приняли участие в акции и привели в порядок более 80 мест в разных микрорайонах города.

Хотя официально Толока проходила 27 апреля, многие не стали дожидаться субботы и занялись уборкой раньше. Такой возможностью воспользовались многие учебные заведения, воспитанники которых с энтузиазмом убирали как общественные места, так и территории при школах и детских садах.

В этом году официально зарегистрировало участие в толоке 4,5 тысячи даугавпилчан. Индивидуальные участники и небольшие группы жителей приводили в порядок территории вблизи своих домов, а сотрудники городских предприятий и учреждений самоуправления прибрали территории в лесах, у озер, вдоль дорог, на берегах Даугавы и во многих других местах. Нередко на Большой Толоке дружно трудились целыми семьями.

Специалисты Управления коммунального хозяйства благодарят всех участников, количество которых каждый год радует, но с сожалением отмечают, что с каждым годом в городе не уменьшается и количество захламленных мест. В этом году было собрано более 24 тонн мусора, в том числе крупногабаритные отходы, покрышки, строительный и бытовой мусор. В специальные мешки было собрано несколько тонн отсортированной упаковки.

Участники Толоки отлично поработали и ликвидировали несколько стихийных свалок. Остальные захламленные территории планируют привести в порядок до Лиго. А то, как долго город будет оставаться чистым и опрятным, во многом зависит от его жителей.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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