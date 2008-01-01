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Новости Общество | 29 апреля 2019 | 18:36

В Даугавпилсе стартовал новый туристический сезон

26 апреля в здании провиантского склада Даугавпилсской крепости был дан официальный старт нового туристического сезона. Это ежегодное мероприятие ознаменовалось награждением лучших активистов, организаций и предпринимателей, которые в 2018 году сделали наибольший вклад в развитие туристической отрасли.

В рамках этого мероприятия состоялось вручение «Награды в сфере туризма 2018» для представителей отрасли из Даугавпилса и Даугавпилсского края. Вручить награды и выразить свое уважение явились председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, заместитель председателя Даугавпилсской краевой думы Айварс Ращевскис и исполнительный директор краевой думы Ванда Кезика.

В номинации «Новый туристический продукт 2018 года» победителем стала выставка Даугавпилсского медицинского колледжа «Мои Латвийские рассказы». Ретро-кафе «Ēdnīca Nr. 1» оказалось первым в номинации «Новое предприятие питания 2018 года». Главным туристическим мероприятием прошлого года стал «Ужин на мосту», организованный рестораном «PLAZA». Специальный приз — «Награда в сфере туризма 2018» досталось обществу «Atmiņu lāde». В свою очередь лучшим гидом города была признана Инесе Шулина.

Помимо награждений, также были зачитаны презентации об актуальных тенденциях и новшествах в сфере туризма в городе и крае.

В завершении мероприятия всех ожидало открытие очередного выставочного сезона в Центре искусств им. Марка Ротко.

18 мая Центр Марка Ротко примет участие во вселатвийской Ночи музеев, а в рамках Дней города 7 июня будет проведена Ночь искусств с самыми разными мастерскими и перформансами. В начале июля готовится открытие крупной выставки турецких художников и балтийских керамиков. В свою очередь 12 июля произойдет самое ожидаемое для центра событие этого года – открытие пяти новых работ Марка Ротко.

Следить за актуальными событиями в сфере туризма в Даугавпилсе можно на сайте visitdaugavpils.lv, а также в социальных сетях.

Сюжет подготовлен отделом общественных Отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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