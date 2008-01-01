В Даугавпилсской крепости «поселились» герои 1812 года

Новости Культура | 29 апреля 2019 | 18:32

В культурно-информационном центре Даугавпилсской крепости нашлось место для четырех офицеров русской армии, противостоявшей в 1812 году французским войскам под командованием маршала Удино. Динабургская крепость врагам не сдалась.

Сейчас все посетители могут разглядеть форму первого коменданта крепости, генерала-майора Гаврилы Уланова и его поручика-адъютанта. Именно Уланов руководил крепостным гарнизоном во время боев с французами. Не забыт и военный инженер Егор Гекель, в 1812 году бывший в звании генерала-майора. По его проекту в 1810 году было начато строительство крепости. В боевых действиях 1812 года он тоже участвовал, а позже восстанавливал Динабургскую крепость. Четвертый костюм — это форма подполковника егерского полка.

«Все костюмы принадлежат общественным организациям, и одежда вполне носибельная. Мы используем форму на фестивалях исторической реконструкции, костюм Гекеля сшит на меня, а Уланова — на нынешнего управляющего Крепостью Яниса Островского. Шьем своими силами по историческим выкройкам, каждый костюм — это маленькое историческое исследование. Сапоги тоже заказали на месте. А вот разные аксессуары — эполеты, кивер, пуговицы, награды, оружие — заказываем в Москве, мы сотрудничаем с мастерами школы-студии МХАТа. В целом один костюм обходится в полторы тысячи евро», — рассказал Rus.Lsm.lv старший эксперт по проектам Даугавпилсской городской думы Артем Махлин

В культурно-информационном центре есть и форма офицеров Первой республики, и несколько комплектов советской формы солдат и офицеров, ведь с 1948 по 1993 год в Крепости располагалось военное авиационно-инженерное училище. Возможно, со временем удастся создать небольшое музейное пространство, посвященное истории военного костюма минувших веков.

LSM

