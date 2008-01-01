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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 апреля
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Новости Латвия | 29 апреля 2019 | 18:26
Понедельник, 29 апреля: все еще тепло
По Латвии ожидается незначительная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, восточный — 2-7 м/с.
Днем воздух прогреется до +13... +18 градусов, на побережье в Курземе — до +10... +12 градусов.
В Риге тоже ясно и без осадков. Температура воздуха — +15... +17 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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