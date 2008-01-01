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29 апреля

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Новости Латвия | 29 апреля 2019 | 18:26

Понедельник, 29 апреля: все еще тепло

По Латвии ожидается незначительная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, восточный — 2-7 м/с.

Днем воздух прогреется до +13... +18 градусов, на побережье в Курземе — до +10... +12 градусов.

В Риге тоже ясно и без осадков. Температура воздуха — +15... +17 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM
 

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