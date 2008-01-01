Этот апрель стал самым засушливым в истории метеонаблюдения

Новости Латвия | 28 апреля 2019 | 21:42

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По предварительным данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, апрель этого года стал в Латвии самым засушливым в истории метеонаблюдений.

Хотя месяц еще не кончился, прогноз свидетельствует, что в конце апреля в Латвии существенных осадков не ожидается.

С начала месяца количество осадков в стране в среднем составило только три миллиметра, или 9% нормы.

Предыдущий самый засушливый апрель был в 1974 году, когда выпало неполных 5 мм осадков. Засушливым был и апрель 2009 года, когда среднее количество осадков составило 7 мм.

Как сообщалось, в некоторых реках Латвии уровень воды достиг самой низкой отметки, которая когда-либо регистрировалась в апреле. Сухость способствовала и ухудшению качества воздуха.

LSM