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Новости Латвия | 28 апреля 2019 | 21:42

Этот апрель стал самым засушливым в истории метеонаблюдения

D-fakti

По предварительным данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, апрель этого года стал в Латвии самым засушливым в истории метеонаблюдений.

Хотя месяц еще не кончился, прогноз свидетельствует, что в конце апреля в Латвии существенных осадков не ожидается.

С начала месяца количество осадков в стране в среднем составило только три миллиметра, или 9% нормы.

Предыдущий самый засушливый апрель был в 1974 году, когда выпало неполных 5 мм осадков. Засушливым был и апрель 2009 года, когда среднее количество осадков составило 7 мм.

Как сообщалось, в некоторых реках Латвии уровень воды достиг самой низкой отметки, которая когда-либо регистрировалась в апреле. Сухость способствовала и ухудшению качества воздуха.

LSM

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