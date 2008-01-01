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Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 28 апреля 2019 | 21:42
Этот апрель стал самым засушливым в истории метеонаблюдения
По предварительным данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, апрель этого года стал в Латвии самым засушливым в истории метеонаблюдений.
Хотя месяц еще не кончился, прогноз свидетельствует, что в конце апреля в Латвии существенных осадков не ожидается.
С начала месяца количество осадков в стране в среднем составило только три миллиметра, или 9% нормы.
Предыдущий самый засушливый апрель был в 1974 году, когда выпало неполных 5 мм осадков. Засушливым был и апрель 2009 года, когда среднее количество осадков составило 7 мм.
Как сообщалось, в некоторых реках Латвии уровень воды достиг самой низкой отметки, которая когда-либо регистрировалась в апреле. Сухость способствовала и ухудшению качества воздуха.
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