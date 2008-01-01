Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 апреля
Именины:
Клементине, Раймонда, Райна, Тале / Антон, Валентин
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Повторение - мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников, это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- День
- 23 .. 25 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1133 ()
|GBP
|0.8634 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.1131 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {242}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Фонд выравнивания: Даугавпилс получит 19.94 миллиона евро, Резекне - 5.96
5. Автобусы и трамваи {175}
6. Поздравление с Пасхой Даугавпилсской городской думы
7. Синоптики обещают солнечные выходные: теплее всего будет в понедельник
8. Библиотека Ceriņu отметит свое 40-летие
9. На следующей неделе — до +26 градусов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 апреля 2019 | 22:28
Пасхальное поздравление митрополита Рижского и всея Латвии Александра
Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры – чада Церкви Христовой! В день Светлого Христова Воскресения всех вас с любовью приветствую святым и радостным Пасхальным приветствием: Христос Воскресе!
Воистину велик и светоносен день Воскресения Христова. Святая Церковь воспевает ныне: «Очистим чувствия и узрим неприступным светом Воскресения Христа блистающася и Радуйтеся рекуща...». Преподобный Никодим Святогорец пишет: «Если мы будем очищены в отношении чувств душевных и телесных, а в особенности в отношении ума и зрения, то непременно будем удостоены увидеть умными очами души Владыку Христа, Который, восстав из гроба, блистает ярче солнца столь великим и превосходящим всё прочее светом Воскресения».
Воскресение Христово предваряется Крестными страданиями Спасителя. «Сила и могущество Креста – гибель всякой вражьей силы», – пишет святой Феодор Студит. Претерпев Крестные страдания, Христос побеждает смерть и силы ада, открывая путь всякому человеку, пройдя земные страдания, наследовать вечную жизнь в Царствии Небесном, куда и призывает нас вознесшийся на Небо Христос. Христос искупил нас Своей драгоценной Кровию, и мы, верующие христиане, имеем глубокое упование и надежду воскресения и жизни вечной. «Тебе, Победителю смерти, вопием: Осанна в вышних, благословен грядый во Имя Господне!» (тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим). Своей победой над смертью Господь уверяет нас, что и мы «не умрем, а перейдем от смерти в жизнь». Христос является для нас источником радости и бессмертия. И хотя «мы всё ещё умираем, – пишет Иоанн Златоуст, – но не остаёмся в смерти, а это не значит умирать!».
Воскресший Господь прежде полюбил нас. Возлюбим и мы Господа нашего всем своим сердцем, всей крепостью и всею душою своею.
«И мы имеем от Него заповедь такую, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1Ин. 4: 19-21).
Возлюбленные отцы, братия и сестры, святитель Григорий Богослов учит нас: «Христос восстал из мертвых – восстаньте с ним и вы, восходите и вы к Его славе; Христос из гроба – освобождайтесь и вы от уз греха! Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый: «кто во Христе, тот новая тварь» (2Кор. 5:17), – обновляйтесь!»
«Сей день, его же сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (запев из Пасхальной службы). Возвеселимся о Воскресшем Спасителе, ибо эту радость никто не отнимет от нас.
Христос Спаситель основал Святую Православную Церковь, которая является неделимым Телом Христовым, ибо Церковь неделима. Призываю всех вас постоянно молиться о Церкви, о сохранении её единства. Молиться о мире, о тишине, о спасении и благоденствии.
Братия и сестры, будем жить благочестиво, по заповедям Божиим, любить и уважать каждого человека, видя в нём своего брата.
Воистину Воскресе Христос!
Всю вручённую мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со светлым праздником Пасхи Христовой. Желаю всем мира и радости, христианского взаимопонимания, крепости душевных и телесных сил, спасения и неоскудевающей Божией помощи.
Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Его Матери и нашего святителя и священномученика Иоанна Рижского, и моё Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь.
Божией милостью, смиренный АЛЕКСАНДР, Митрополит Рижский и всея Латвии
Добавить комментарий