Пасхальное поздравление митрополита Рижского и всея Латвии Александра

Новости Латвия | 27 апреля 2019 | 22:28

pravoslavie.lv pravoslavie.lv

Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры – чада Церкви Христовой! В день Светлого Христова Воскресения всех вас с любовью приветствую святым и радостным Пасхальным приветствием: Христос Воскресе!

Воистину велик и светоносен день Воскресения Христова. Святая Церковь воспевает ныне: «Очистим чувствия и узрим неприступным светом Воскресения Христа блистающася и Радуйтеся рекуща...». Преподобный Никодим Святогорец пишет: «Если мы будем очищены в отношении чувств душевных и телесных, а в особенности в отношении ума и зрения, то непременно будем удостоены увидеть умными очами души Владыку Христа, Который, восстав из гроба, блистает ярче солнца столь великим и превосходящим всё прочее светом Воскресения».

Воскресение Христово предваряется Крестными страданиями Спасителя. «Сила и могущество Креста – гибель всякой вражьей силы», – пишет святой Феодор Студит. Претерпев Крестные страдания, Христос побеждает смерть и силы ада, открывая путь всякому человеку, пройдя земные страдания, наследовать вечную жизнь в Царствии Небесном, куда и призывает нас вознесшийся на Небо Христос. Христос искупил нас Своей драгоценной Кровию, и мы, верующие христиане, имеем глубокое упование и надежду воскресения и жизни вечной. «Тебе, Победителю смерти, вопием: Осанна в вышних, благословен грядый во Имя Господне!» (тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим). Своей победой над смертью Господь уверяет нас, что и мы «не умрем, а перейдем от смерти в жизнь». Христос является для нас источником радости и бессмертия. И хотя «мы всё ещё умираем, – пишет Иоанн Златоуст, – но не остаёмся в смерти, а это не значит умирать!».

Воскресший Господь прежде полюбил нас. Возлюбим и мы Господа нашего всем своим сердцем, всей крепостью и всею душою своею.

«И мы имеем от Него заповедь такую, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1Ин. 4: 19-21).

Возлюбленные отцы, братия и сестры, святитель Григорий Богослов учит нас: «Христос восстал из мертвых – восстаньте с ним и вы, восходите и вы к Его славе; Христос из гроба – освобождайтесь и вы от уз греха! Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый: «кто во Христе, тот новая тварь» (2Кор. 5:17), – обновляйтесь!»

«Сей день, его же сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (запев из Пасхальной службы). Возвеселимся о Воскресшем Спасителе, ибо эту радость никто не отнимет от нас.

Христос Спаситель основал Святую Православную Церковь, которая является неделимым Телом Христовым, ибо Церковь неделима. Призываю всех вас постоянно молиться о Церкви, о сохранении её единства. Молиться о мире, о тишине, о спасении и благоденствии.

Братия и сестры, будем жить благочестиво, по заповедям Божиим, любить и уважать каждого человека, видя в нём своего брата.

Воистину Воскресе Христос!

Всю вручённую мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со светлым праздником Пасхи Христовой. Желаю всем мира и радости, христианского взаимопонимания, крепости душевных и телесных сил, спасения и неоскудевающей Божией помощи.

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Его Матери и нашего святителя и священномученика Иоанна Рижского, и моё Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь.

Бо­жи­ей ми­ло­с­тью, сми­рен­ный АЛЕКСАНДР, Ми­т­ро­по­лит Риж­ский и всея Лат­вии