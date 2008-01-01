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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня балом будет править оптимизм. (Если вы вдруг забыли, оптимист - это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда.) Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислою миной, имеет смысл улыбнуться, и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами - даже хорошо.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 27 апреля 2019 | 11:28
«Уздым» приглашает на концерт дуэта из г.Ливаны!
30 апреля 2019 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится творческий вечер дуэта Лидии Знотыни и Евгения Пашкевича из Ливанского славянского общества «Узоры», организованный Белорусским культурно-просветительским обществом «Уздым».
В г.Ливаны уже много лет успешно действуют Славянское общество «Узоры» и одноименный ансамбль, которые радуют общественность добрыми делами и песнями на русском, белорусском, украинском, латышском языках. Бессменно общественную организацию уже 15 лет возглавляет Лидия Знотыня. Славянское общество «Узоры», как и белорусское общество «Уздым», входит в состав Союза белорусов Латвии.
Творческие коллективы Даугавпилсского ЦБК и делегации «Уздыма» неоднократно принимали участие в культурных мероприятиях в г.Ливаны, в свою очередь, ливанские «Узоры» являются постоянными участниками Международного фестиваля «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе». Это сотрудничество с годами крепнем в различных совместных проектах. Яркое тому подтверждение – авторский вечер Лидии Знотыни и Евгения Пашкевича, инициатором которого стало общество «Уздым».
Творческий дуэт Л.Знотыни и Е.Пашкевича предстал перед широкой публикой в прошлом году, и их дебюту в ливанском Доме культуры аплодировали друзья из «Уздыма». Сейчас Даугавпилс принимает артистов из г.Ливаны. На концерте прозвучат народные и авторские песни на белорусском, русском и украинском языках в исполнении Лидии Знотыни и Евгения Пашкевича, в том числе и под гитару. Они также расскажут о работе Славянского общества «Узоры».
Встречаемся во вторник, 30 апреля, в 17:30, в Центре белорусской культуры (г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68) на концерте друзей из г.Ливаны!
"Уздым"
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