Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 апреля

Именины:
Клементине, Раймонда, Райна, Тале / Антон, Валентин

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня балом будет править оптимизм. (Если вы вдруг забыли, оптимист - это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда.) Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислою миной, имеет смысл улыбнуться, и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами - даже хорошо.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
11 .. 13 C
Утро
16 .. 18 C
День
23 .. 25 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...

2. Зато нас по головке погладят! {242}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Фонд выравнивания: Даугавпилс получит 19.94 миллиона евро, Резекне - 5.96

5. Автобусы и трамваи {175}

6. Поздравление с Пасхой Даугавпилсской городской думы

7. Синоптики обещают солнечные выходные: теплее всего будет в понедельник

8. Библиотека Ceriņu отметит свое 40-летие

9. На следующей неделе — до +26 градусов

10. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 27 апреля 2019 | 11:28

«Уздым» приглашает на концерт дуэта из г.Ливаны!

Пресс-фото

30 апреля 2019 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится творческий вечер дуэта Лидии Знотыни и Евгения Пашкевича из Ливанского славянского общества «Узоры», организованный Белорусским культурно-просветительским обществом «Уздым».

В г.Ливаны уже много лет успешно действуют Славянское общество «Узоры» и одноименный ансамбль, которые радуют общественность добрыми делами и песнями на русском, белорусском, украинском, латышском языках. Бессменно общественную организацию уже 15 лет возглавляет Лидия Знотыня. Славянское общество «Узоры», как и белорусское общество «Уздым», входит в состав Союза белорусов Латвии.

Творческие коллективы Даугавпилсского ЦБК и делегации «Уздыма» неоднократно принимали участие в культурных мероприятиях в г.Ливаны, в свою очередь, ливанские «Узоры» являются постоянными участниками Международного фестиваля «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе». Это сотрудничество с годами крепнем в различных совместных проектах. Яркое тому подтверждение – авторский вечер Лидии Знотыни и Евгения Пашкевича, инициатором которого стало общество «Уздым».

Творческий дуэт Л.Знотыни и Е.Пашкевича предстал перед широкой публикой в прошлом году, и их дебюту в ливанском Доме культуры аплодировали друзья из «Уздыма». Сейчас Даугавпилс принимает артистов из г.Ливаны. На концерте прозвучат народные и авторские песни на белорусском, русском и украинском языках в исполнении Лидии Знотыни и Евгения Пашкевича, в том числе и под гитару. Они также расскажут о работе Славянского общества «Узоры».

Встречаемся во вторник, 30 апреля, в 17:30, в Центре белорусской культуры (г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68) на концерте друзей из г.Ливаны!
 

"Уздым"

Добавить комментарий

 