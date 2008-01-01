Суббота, 27 апреля: в Латвию пришел циклон

Новости Латвия | 27 апреля 2019 | 11:23

Пресс-фото Пресс-фото

Погоду в Латвии сегодня определяет циклон — ожидается переменная облачность, во второй половине дня в Курземе и Видземе местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-восточный, слабый, но во время грозы порывистый. Максимальная температура воздуха +22…+27 градусов, на побережье Курземе +15…+19.

В Риге — без существенных осадков. Воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.

LSM