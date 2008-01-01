Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 апреля
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Клементине, Раймонда, Райна, Тале / Антон, Валентин
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Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 апреля 2019 | 11:23
Суббота, 27 апреля: в Латвию пришел циклон
Погоду в Латвии сегодня определяет циклон — ожидается переменная облачность, во второй половине дня в Курземе и Видземе местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.
Ветер юго-восточный, слабый, но во время грозы порывистый. Максимальная температура воздуха +22…+27 градусов, на побережье Курземе +15…+19.
В Риге — без существенных осадков. Воздух прогреется до +25…+27 градусов.
Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.
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