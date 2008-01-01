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Новости Культура | 26 апреля 2019 | 23:25

В Центре белорусской культуры открыли новое поэтическое имя

ЦБК

23 апреля 2019 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялся литературно-музыкальный вечер поэтессы Лилии Вороновой с символическим названием «Первоцвет», давшим название не только мероприятию и первой книге, но и ставшим символом первого шага на поэтическую дорогу.

Лилия Воронова родилась в Беларуси, в Миорском районе – крае клюквенных болот и журавлей, в многодетной крестьянской семье. Деревенские просторы, васильковые поля, отражающееся в глубине озер голубое небо с причудливыми облаками наложило неизгладимый отпечаток на тонкую впечатлительную натуру и уже в 7-ом классе девочка начала писать стихи. Правда, потом на долгое время забросила это занятие, и лишь спустя долгие годы, уже придя в даугавпилсский Центр белорусской культуры, «процесс пошел» по новой. И сейчас Л.Воронова является активным членом белорусского культурно-просветительского общества «Уздым», поет в хоровой капелле ЦБК «Спадчына»; очень много аутентичных вещей принесла в дар недавно созданного при ЦБК музея «Белорусская хатка».

«Заспявай мне песню» (спой мне песню) – именно с этой музыкальной композиции на слова Лилии Вороновой, исполненной автором музыки из Браслава (Беларусь) Леонидом Лавриновичем, началась творческая встреча. Руководитель ЦБК и председатель «Уздыма» Жанна Романовская вместе с членом правления «Уздыма» Валерием Амбросовым, вручая яркие красивые цветы и традиционные сувениры, поздравили героиню вечера со столь значимым событием в ее жизни – первым творческим вечером, на который пришло очень много друзей и знакомых, чтобы разделить радость успеха; пожелали после первого шага уверенно шагать по поэтической стезе и ни дня не жить «без строчки». Кстати, именно с подачи Ж.Романовской, умеющей находить и открывать новые имена, состоялся первый творческий вечер поэтессы.

Л.Воронова была немногословна: немного рассказала о себе и прочитала несколько своих стихов. Ее щедрая, скромная и искренняя белорусская натура не позволила ей весь вечер самой читать свои стихи. У каждого, кто хотел, была возможность выбрать любое понравившееся произведение. И таких желающих было очень много; каждый нашел что-то свое, близкое и родное; каждый с трепетом и проникновенностью читал стихи и говорил добрые слова благодарности за проникающие в душу строки.

Не обошлось, конечно же, без песен в исполнении хоровой капеллы «Спадчына» и группы из ее состава, многие из которых звучали в переводе Л.Вороновой. Стихи, басни, песни, частушки, теплые слова и поздравления меняли другу друга в ярком калейдоскопе так живо и интересно, что время пробежало незаметно. Лилия Воронова сердечно, со слезами на глазах, благодарила Центр белорусской культуры за идею и организацию вечера; всех собравшихся близких, друзей и читателей за поддержку; свою любимую хоровую капеллу «Спадчына» за песни; персонально поэта Павла Плотникова – первого, кто оценил ее поэзию и открыл дорогу в творческую жизнь.

Первая, пусть и небольшая книга в электронном виде под названием «Первоцвет», изданная Науенской народной библиотекой, уже ждет своих читателей. Ждем продолжения!
  

ЦБК

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