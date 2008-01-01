Персональная выставка художницы Ингуны Левши «Миниатюры»

Новости Культура | 26 апреля 2019 | 23:16

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2 мая в 16:00 в секторе Художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие персональной выставки художницы Ингуны Левши «Миниатюры». На ней представлена абстрактная живопись небольшого формата, вдохновленная латвийской природой, которую художница считает важной составляющей своей идентичности.

Выставка «Миниатюры» – это попытка художницы уловить различные состояния ее души на период с конца прошлого года по апрель нынешнего. Это ощущения, которые балансируют на границе грусти, меланхолии, порой даже депрессии. В работах присутствуют многократно повторяющиеся мотивы и образы, например, облака, дождь и абстрактные пейзажи, которые в зависимости от настроения выполнены или в мрачной цветовой гамме темных месяцев года, или наоборот – с мимолетной легкостью и неопределенностью первых лучей весеннего солнца. Отдельные работы словно собираются в небольшие, несвязанные между собой рассказы, но повторяющиеся образы наводят на мысль о противоположном – что весь этот субъективизм взаимосвязан, что у художницы вырабатывается своя мифология, которая на самом деле является историей о грусти, бессмысленности жизни и внутренней попытке ее преодолеть.

До сих пор Ингуна Левша в основном работала в технике жаккард – ткала крупноформатные цифровые гобелены. Однако, готовя выставку «Миниатюры», она пошла на эксперимент в новой для себя технике малоформатной живописи, используя и миксируя цветную тушь, акварель, акрил, дополняя их фломастерами и акварельными карандашами. Художница предлагает свежий взгляд на возможности живописи, где смело смешаны различные цвета и их преимущества. Данный подход позволяет показать глубоко личные переживания, используя пастозность акрила, и обратиться к обобщенным образам и метафорам при помощи легкой, воздушной акварели.

Выпускница Латвийской академии культуры и Латвийской академии художеств Ингуна Левша участвует в выставках с 2001 года. Имеет опыт 12 персональных и более 30 групповых выставок в Латвии и за рубежом, в том числе в Китае, Португалии, Белоруссии, Норвегии, России, Греции, Литве, Турции. В дополнение к активной выставочной деятельности успешно участвует в проектах, резиденциях, перформансах, творческих мастерских, конференциях и других мероприятиях как в Латвии, так и за ее пределами. С 2018 года занимает должность главного художника Даугавпилса.

Выставка «Миниатюры» доступна в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 2 по 31 мая.

В целях информирования общественности во время вернисажа может проводиться фото- и видеосъемка.



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