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Новости Общество | 26 апреля 2019 | 21:56

Лучший гид Даугавпилса любит военную историю

LSM

В Даугавпилсе 26 апреля открыли новый туристический сезон и подвели итоги предыдущего, наградили победителей в разных номинациях. В номинации «Лучший гид-2018» победила преподаватель торговой школы Инесе Шулина.

«Я всегда работаю на результат и рада награде. В нашей школе мы готовим в том числе и специалистов туристической отрасли, это моя основная работа, - рассказала Rus.Lsm.lv Инесе. – Кроме этого, я уже четыре года провожу экскурсии на латышском, русском и английском языках. В прошлом году создала аудиогид для трамвайной экскурсии по городу. Очень многие туристы интересуются военной историей Динабурга-Двинска-Даугавпилса, начиная с наполеоновской осады нашей крепости в 1812 году. Мне тоже военная история особо близка.

Приятно, когда люди приезжают в Даугавпилс, например, после десятилетнего перерыва и восклицают: «Город не узнать! Он хорошеет и развивается». Развитие надо продолжать, вкладывать деньги и искать новые идеи».

Победительница в номинации «Лучший гид-2018» поделилась мечтами: «Хочу, чтобы подготовленные нашей школой специалисты не уезжали из Латгалии, реализовывали бы себя здесь. И пусть мои дети увидят полностью отреставрированным район Крепости. Дочке сейчас 11 лет, ей нравится моя работа, она старательно учит английский, и я не буду возражать, если она тоже станет гидом».

LSM

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