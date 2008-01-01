Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 апреля
Всемирный день породненных городов
Именины:
Алина, Русиньш, Сандрис / Артамон, Георгий, Дмитрий
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени, достаточно извлечь соответствующий урок - и можно с чистой совестью обо всем забыть.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 14 .. 16 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1123 ()
|GBP
|0.8644 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.21 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {242}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Фонд выравнивания: Даугавпилс получит 19.94 миллиона евро, Резекне - 5.96
5. Поздравление с Пасхой Даугавпилсской городской думы
6. Автобусы и трамваи {175}
7. Библиотека Ceriņu отметит свое 40-летие
8. Синоптики обещают солнечные выходные: теплее всего будет в понедельник
9. На следующей неделе — до +26 градусов
10. Поздравление с Пасхой от Генерального консульства Беларуси
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 апреля 2019 | 21:56
Лучший гид Даугавпилса любит военную историю
В Даугавпилсе 26 апреля открыли новый туристический сезон и подвели итоги предыдущего, наградили победителей в разных номинациях. В номинации «Лучший гид-2018» победила преподаватель торговой школы Инесе Шулина.
«Я всегда работаю на результат и рада награде. В нашей школе мы готовим в том числе и специалистов туристической отрасли, это моя основная работа, - рассказала Rus.Lsm.lv Инесе. – Кроме этого, я уже четыре года провожу экскурсии на латышском, русском и английском языках. В прошлом году создала аудиогид для трамвайной экскурсии по городу. Очень многие туристы интересуются военной историей Динабурга-Двинска-Даугавпилса, начиная с наполеоновской осады нашей крепости в 1812 году. Мне тоже военная история особо близка.
Приятно, когда люди приезжают в Даугавпилс, например, после десятилетнего перерыва и восклицают: «Город не узнать! Он хорошеет и развивается». Развитие надо продолжать, вкладывать деньги и искать новые идеи».
Победительница в номинации «Лучший гид-2018» поделилась мечтами: «Хочу, чтобы подготовленные нашей школой специалисты не уезжали из Латгалии, реализовывали бы себя здесь. И пусть мои дети увидят полностью отреставрированным район Крепости. Дочке сейчас 11 лет, ей нравится моя работа, она старательно учит английский, и я не буду возражать, если она тоже станет гидом».
Добавить комментарий