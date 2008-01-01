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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 апреля
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 апреля 2019 | 16:58
Накануне Ночи музеев в Даугавпилсе состоится «блошиная» встреча
После осенне-зимнего перерыва в Даугавпилсской крепости вновь начнет работу блошиный рынок. Об этом Rus.Lsm.lv рассказала его организатор, руководитель общества «Сундук воспоминаний» Ирена Войтане.
«Как и в прошлом году, мы начинаем поздней весной, — говорит Ирена. — Первая встреча назначена на субботу, 18 мая, когда во многих странах проходит Ночь музеев. Латвия и Даугавпилс не являются исключением. Рынок будет работать днем, а вечером в Крепости посетителей ждут разные сюрпризы, связанные с Ночью музеев. На нашем рынке сюрпризы будут и днем. Мы сдружились с народным театром «Искатель», они всех порадуют своим выступлением. Но в чем его суть, я не скажу, тайна пока. Приглашаю в первую очередь даугавпилчан и жителей Даугавпилсского края, но мы всегда рады гостям из других латвийских самоуправлений и зарубежья. Приезжайте с детьми и домашними животными. Будет весело!»
Блошиный рынок 18 мая раскинется у скульптуры «Белый конь». Время работы — с 10:00 до 14:00.
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