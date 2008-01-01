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Новости Латвия | 26 апреля 2019 | 16:56
В начале мая возможны рекорды холода
Ближайшие выходные в Латвии будут жаркими, однако потом температура начнет опускаться, в начале мая возможны новые рекорды холода, сообщает агентство LETA.
В субботу прогнозируют +23... +27 градусов, вероятно, падут рекорды тепла для 27 апреля. На побережье будет прохладнее. Ветер будет слабым, днем возможны небольшие дожди и грозы.
В воскресенье с порывистым восточным, северо-восточным ветром начнут приходить холодные и сухие воздушные массы, однако на юго-западе страны будет тепло — до +24 градусов.
В ночь на понедельник на северо-востоке, а после — и в других регионах ожидаются сильные заморозки: температура местами упадет ниже нуля. Днем будет в основном солнечно, но температура не поднимется выше +20.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в конце следующей недели в Латвию придут холодные воздушные массы из Арктики. Если ночью разойдутся облака и утихнет ветер, местами будут побиты рекорды холода — температура воздуха опустится до -5 и даже ниже. Ожидаются осадки, помимо дождя возможны также град и снег.
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