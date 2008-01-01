Латгальская художница рассказала о творческих запоях

Новости Культура | 26 апреля 2019 | 16:44

Пресс-фото Пресс-фото

Открывшаяся в прошлом году в Даугавпилсской крепости галерея «Белый конь» начала свой второй сезон выставкой картин Велты Лоце. «Как называется выставка? Нет специального названия. Каждая моя экспозиция — это моя душа», — сказала Rus.Lsm.lv Велта — и пригласила любоваться.

Лоце всегда подчеркивает, что никогда не училась живописи. В 2010 году впервые взяла в руки кисть, с тех пор написала более 200 работ, в «Белом коне» сейчас выставлены 86. Когда начинала, взяла несколько консультаций у профессиональных художников. «Рисуй душой, и всё будет в порядке», — таким был их вердикт.

Велта часто говорит, что подвластна творческим запоям, ей знакомо «наркоманическое желание рисовать»: «Я тогда всё бросаю, все домашние дела, сад, животных, и рисую в течение всего светового дня. В темноте не люблю работать. Я люблю пейзажи, натюрморты, цветы. Людей на моих картинах пока мало, но появляются потихоньку. Абстрактные композиции делала, но не мое это. Я это не чувствую, значит, не буду изображать. Я люблю нежность, абстракция же для меня резкая и неживая…» Свой художественный метод определяет так: «В живописи ничего не понимаю (тут Велта немного лукавит — Л. В.). Критерий оценки — зацепило или нет. Рисую для народа, изображая всё доступно и понятно, подчеркиваю красоту и гармонию окружающего мира».

Немудреные работы самодеятельной художницы дышат покоем и уютом, останавливают внимание на простых вещах, будь то тихая деревенская речка, букет васильков или спелая клубника. Неслучайно многие посетители выставок Лоце (одних только персональных было уже 30!) говорят, что в ее картинах… хочется жить. Вот сбежать в такой домик с садом, встречать рассветы и закаты и не знать других проблем.

Параллельно этой выставке у Велты открылись еще две: в Лауцеской библиотеке Даугавпилсского края и в поселке Бекши Резекненского края. Вообще, активности Лоце можно по-хорошему позавидовать: занимается восточными танцами, пишет сценарии, организует благотворительные мероприятия и щедро делится своей философией: «Я умею радоваться жизни, меня закалили серьезные испытания. По натуре я борец. «Нас бьют, мы летаем» — это про меня. Я свободна от энергии денег и хорошо понимаю, что материальная жизнь не абсолютна. Иногда смотрю на муравейник в своем саду и думаю: люди — такие же муравьи…».

Поздравить художницу с открытием выставки пришли ансамбль Центра белорусской культуры «Пралески» и арт-группа NEOСФЕРА. Именно в Центре белорусской культуры в 2010 году состоялась первая персональная выставка Лоце. «Моя мама из Браславского района, и детство мое прошло в белорусской деревне», — подчеркнула Велта. Любопытный факт: работы Велты использовала для иллюстраций своего поэтического сборника известная латвийская поэтесса Анна Ранцане.

Выставка в «Белом коне» продлится как минимум весь май.

LSM