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Новости Латвия | 26 апреля 2019 | 16:37

Пятница, 26 апреля: солнечно, жарко и почти везде сухо

D-fakti.lv

Сегодня в Латвии будет преимущественно солнечно. Возможна небольшая переменная облачность. Поздним вечером в Курземе ожидаются ливни и гроза.

Юго-восточный ветер будет слабым до умеренного. В середине дня ожидаются новые температурные рекорды для 26 апреля — воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +26 градусов. Прохладнее будет на морском побережье — до +20...+22 градусов.

В Риге во второй половине дня потеплеет до +24...+26 градусов. Всю пятницу в столице будет почти безветренно и солнечно. Возможно, к обеду образуется небольшая облачность.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

Накануне метеоцентр сообщил, что в Айнажи и Павилосте были побиты тепловые рекорды для даты 25 апреля: в Айнажи столбик термометра поднялся до отметки в +22,4 градуса, в Павилосте - еще на одну десятую градуса выше. По всей стране, кроме Курземского побережья Рижского залива, температура воздуха составила вчера +21...+24 градуса.

LSM

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