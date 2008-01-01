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25 апреля
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Сегодня вы можете впасть в страшный грех - вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 25 апреля 2019 | 11:06
Четверг, 25 апреля: появятся облака, возможен дождь
Сегодня ожидается небольшая облачность, есть шанс, что первую зелень смочит дождем, прогнозируют метеорологи.
Осадки возможны в некоторых центральных и северных городах с ночи, ранним утром, а также поздно вечером — в виде кратковременного дождя.
Воздух днем прогреется до +24 градусов. Прохладнее будет в районе Вентспилса — до +19. Скорость юго-восточного ветра составит от 2-4 до 10-12 м/сек.
В Риге днем возможна легкая облачность. После полудня потеплеет до +22...+24 градусов. Ветер весь день будет слабым.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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