Четверг, 25 апреля: появятся облака, возможен дождь

Новости Латвия | 25 апреля 2019 | 11:06

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Сегодня ожидается небольшая облачность, есть шанс, что первую зелень смочит дождем, прогнозируют метеорологи.

Осадки возможны в некоторых центральных и северных городах с ночи, ранним утром, а также поздно вечером — в виде кратковременного дождя.

Воздух днем прогреется до +24 градусов. Прохладнее будет в районе Вентспилса — до +19. Скорость юго-восточного ветра составит от 2-4 до 10-12 м/сек.



В Риге днем возможна легкая облачность. После полудня потеплеет до +22...+24 градусов. Ветер весь день будет слабым.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM