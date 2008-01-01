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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 25 апреля 2019 | 10:59
В «Белой лошади» выставлены картины Велты Лоце
25 апреля 2019 года, в 16:00, в художественной галерее «Белая лошадь» в Даугавпилсской крепости состоится открытие персональной выставки картин известной художницы Велты Лоце.
Велта Лоце родилась в Даугавпилсе. Впервые взялась за кисть в 2010 году. За это время написано более 200 полотен. Не имеет художественного образования, самодеятельный художник. Участница многочисленных персональных и коллективных выставок. Член Ассоциации свободных художников Латгалии, руководитель художественной студии «Колоритный мир» при Центре белорусской культуры.
В четвег, 25 апреля, Велта Лоце представит свою живопись в художественной галерее «Белая лошадь» в Даугавпилсской крепости. Начало – в 16:00. На выставке представлены около 60 работ, написанных маслом, – деревенские пейзажи, натюрморты, цветы. На вернисаже выступят арт-группа "NEOСФЕРА" и ансамбль «Пралески» Центра белорусской культуры.
Приглашаем!
Тел. для справок - 26217296.
ЦБК
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