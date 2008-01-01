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Новости Культура | 25 апреля 2019 | 10:59

В «Белой лошади» выставлены картины Велты Лоце

Пресс-фото

25 апреля 2019 года, в 16:00, в художественной галерее «Белая лошадь» в Даугавпилсской крепости состоится открытие персональной выставки картин известной художницы Велты Лоце.

Велта Лоце родилась в Даугавпилсе. Впервые взялась за кисть в 2010 году. За это время написано более 200 полотен. Не имеет художественного образования, самодеятельный художник. Участница многочисленных персональных и коллективных выставок. Член Ассоциации свободных художников Латгалии, руководитель художественной студии «Колоритный мир» при Центре белорусской культуры.

В четвег, 25 апреля, Велта Лоце представит свою живопись в художественной галерее «Белая лошадь» в Даугавпилсской крепости. Начало – в 16:00. На выставке представлены около 60 работ, написанных маслом, – деревенские пейзажи, натюрморты, цветы. На вернисаже выступят арт-группа "NEOСФЕРА" и ансамбль «Пралески» Центра белорусской культуры.

Приглашаем!

Тел. для справок - 26217296.
  

ЦБК

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