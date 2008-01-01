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Новости Спорт | 24 апреля 2019 | 22:58

Боксёры Даугавпилса отлично выступили в Эстонии

Пресс-фото

C 18 по 20 апреля в Маарду (Эстония) проходил «XXXX Юбилейный, международный турнир по боксу памяти Александра Баранова «Maardu CUP - 2019».

Участвовало около 120 спортсменов из 9 стран: Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Финляндия, Россия, Германия, Армения, Украина. Турнир проходили по 6 возрастным группам. Честь Даугавпилса под руководством тренера Владислава Соколова защищали боксёры школы индивидуальных видов спорта.

В личном зачёте турнира в составе сборной Латвии боксёры ШИВС выступили:
Первое место заняли - Кирилл Соколов, Николай Замятин, Никита Элксниньш.
Третье место заняли - Роман Ильин, Эдвин Папино, Кирилл Папино, Андрис Михайлов.

Сейчас идёт централизованная подготовка даугавпилсских спортсменов к Латвийской Олимпиаде, которая пройдет 5-7 июля в Елгаве. Также 7-9 июня пройдёт чемпионат Даугавпилса, где спортсмены смогут проявить себя и показать своё мастерство.
 

D-fakti.lv

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