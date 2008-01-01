В Даугавпилсе уже третий раз за этот год пойман один и тот же контрабандист

Новости Происшествия | 24 апреля 2019 | 22:19

Погранохрана Погранохрана

23 апреля в Даугавпилсе за незаконную перевозку табачных изделий был задержан некий мужчина. Как выяснилось, это уже третий раз в этом году, когда данное лицо попадается на транспортировке нелегальных сигарет.

На этот раз пограничники нашли 30 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Нарушитель 1998 года рождения в феврале уже был пойман в Науйенской волости с аналогичным грузом. Второе задержание было произведено в первой половине апреля.

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