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Новости Общество | 24 апреля 2019 | 22:12

Второй день Пасхи в Даугавпилсе: как это было

lsm

Погода благоволила всем собравшимся на площади Виенибас — и дети, и взрослые с удовольствием предавались нехитрым пасхальным забавам: катали яйца, бились ими, мастерили атрибуты праздника. Конечно, не обошлось без песен, танцев и веселого представления.

Озорные зайцы немного поспорили с курицей и петухом на предмет значимости: яйца — главный символ Пасхи — несут куры, но ведь Заяц — тоже герой нерядовой, и как-то всё запутанно получается. Однако победили дружба и взаимопонимание. Активные участники конкурсов получили сладкие призы, все вместе от души покричали-попели-потанцевали. А латгальский колорит в праздник внесли гости из Резекне — фольклорная группа Vīteri.

LSM

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